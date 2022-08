Zuger Golferin will an ihrem Heimturnier überzeugen – und Sponsoren anlocken

Viele junge Sportler und Sportlerinnen verfolgen den Traum einer Profikarriere. So auch die 20-jährige Golferin Elena Moosmann. Die Hünenbergerin gehört zu den besten Nachwuchsgolferinnen der Welt und will an ihrem Heimturnier überzeugen.