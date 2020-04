Schwerpunkt Wasser wird allmählich knapper: Trockenheit bereitet Zuger Bauern Sorgen Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. April 2020) Seit einem Monat gibt es im Kanton Zug kaum Niederschläge. Die Landwirte überlegen, wie künftig der Klimaveränderung zu begegnen ist.

Für die Bevölkerung mag das sonnige, überdurchschnittlich warme Wetter ein Segen sein, die Natur hingegen bräuchte dringend Wasser. «Wir haben noch immer den Jahrhundertsommer 2018 im Hinterkopf und machen uns allmählich Sorgen», berichtet Thomas Rickenbacher, Präsident des Bauernverbandes Zug. Damals sei nichts mehr gewachsen und die Böden hätten nachhaltigen Schaden erlitten. «In der Viehwirtschaft musste Futter zugekauft werden. Viele Bauern reduzierten den Viehbestand.»

Thomas Rickenbacher, Präsident des Bauernverbandes Zug, mit seine Pferd auf einer viel zu dürren Weide. Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. April 2020)

Im Moment sei die Situation noch nicht so gravierend wie damals. «Aber es war im Frühling bisher selten bis nie so trocken wie in diesem Jahr», erklärt Rickenbacher. Sollte nun jedoch der Regen kommen, gebe es einen Wachstumsschub, und die Natur erhole sich rasch wieder.

Nach dem Jahrhundertfrost 2017, dem Jahrhundertsommer 2018 und dem darauf folgenden Jahrhundertwinter seien die Landwirte feinfühliger geworden. «Es stellt sich für uns die Frage, ob dies tatsächlich nur Jahrhundertereignisse waren oder ob wir in Zukunft generell mit drastischeren Wetterverhältnissen rechnen müssen», so der Landwirt.

Der für die vergangenen Nächte angekündigte Frost sei nicht so gravierend gewesen wie erwartet. «Da haben wir wohl Glück gehabt.» Die heikle Zeit im Obstbau sei bald überstanden. «Aber die Eisheiligen sind noch nicht vorbei.» Es könne noch immer Schäden geben, die sich erst später zeigen würden.

Sich genossenschaftlich organisieren

«Man muss die Zeichen der Zeit jetzt erkennen und handeln», ist Rickenbacher überzeugt. Vor allem Spezialbetriebe, die Obst- und Gemüseanbau betreiben würden, müssten sich Gedanken machen über die Zukunft. Das Landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum (LBBZ) Schluechthof in Cham biete diesbezüglich Beratungen an. «Es wäre beispielsweise denkbar, dass sich Landwirte mit ähnlichen Interessen genossenschaftlich zusammenschliessen und Lösungen suchen würden, etwa mit einem gemeinsam betriebenen Bewässerungssystem.» Es müsse sich ja nicht jeder einzeln durchkämpfen. «Gemeinsam hat man viel mehr Möglichkeiten.»

Allenfalls biete das Anschaffen und Ausmieten einer mobilen Bewässerungsanlage einen neuen Betriebszweig für einen innovativen Bauern. Oder man investiere gemeinsam in eine grössere Anlage. «Die Zuger Bauern sind in der Regel sehr aktiv und warten nicht ab, bis die Situation untragbar wird.» Dennoch liege es in der Natur des Menschen, überstandene schlechte Zeiten wieder zu vergessen und alles beim Alten zu belassen. «Man muss aber auch aufpassen, dass man nicht überreagiert und bei jeder Extremwetterlage gleich Massnahmen ergreift.» Nun jedoch zeige sich klar, dass eine Klimaveränderung im Gang sei.

Die Landwirtschaft sei an vielen Fronten aktiv, um die klimaschädlichen Treibhausgase auf ihrem Gebiet zu reduzieren und damit dem Klimawandel entgegenzuwirken, legt Rickenbacher dar. «Beispiele dafür sind etwa landwirtschaftliche Biogasanlagen, methanhemmende Fütterungszusätze, elektrobetriebene Fahrzeuge, bodenschonende Bewirtschaftung, sensorgestützte Düngung oder die Erhöhung der Lebendtageleistung von Milch- und Mutterkühen.»

Ein ausgetrockneter Boden auf dem Bauernhof Spiss 1 von Bauer Thomas Rickenbacher. Bild: Matthias Jurt (Cham, 22. April 2020)

Neue Sorten und Standorte

Als Beeren- und Gemüsebauer verfügt Jonas Boog aus Hünenberg, Vorstandsmitglied des Bauernverbandes, bereits über Bewässerungsanlagen. «Das ist auch dann nötig, wenn keine ausgeprägte Trockenheit herrscht», betont er. «Wir bewässern eigentlich jeden Sommer.» Die Erdbeerkulturen hätten den anhaltenden Sonnenschein geschätzt. Zu viel Nässe leiste Krankheiten Vorschub. «Nun geht es los mit der Ernte. Und auch dabei tut die Sonne gut.» Die Lage seines Betriebs im fruchtbaren Reusstal komme sämtlichen Kulturen zugute. «Die Spargeln mussten wir gar nicht bewässern. Sie versorgen sich mit ihren tiefen Wurzeln selbst.»

Bauer Jonas Boog zeigt seinen Nüsslisalat. Im Folientunnel kann er bewässern.

Bild: Maria Schmid (Hünenberg 5. Februar 2019)

Kooperationen wie sie Thomas Rickenbacher vorschlägt, findet Jonas Boog eine gute Sache. «Wenn man die Situation der letzten Jahre anschaut, wäre ein Bewässerungssystem auch im Ackerbau sicher zu empfehlen.» Ebenfalls müsse die Auswahl der Kulturen, Sorten und Standorte künftig neu überdacht werden. «Wichtig ist zudem das Überdecken von Obst- und Gemüsekulturen.» Denn die zunehmenden Wetterextreme würden auch mehr Hagel und starke Regenfälle mit sich bringen. «Wetterextreme werden uns in Zukunft stark beschäftigen. Wir müssen für Neuerungen offen sein.»

Ernteausfälle versichern

Seit dem Hitzesommer gebe es neue Versicherungslösungen, weiss Thomas Rickenbacher. Bisher habe die Ernteausfallversicherung gegen Naturgefahren nur Hagelschaden inkludiert, neu werde auf Wunsch auch Trockenheit einbezogen. «Das ist eine weitere Möglichkeit, einen Teil des Ernteausfalls abzufedern», stellt der Landwirt klar. Je nach Umfang des Schutzes könnten solche Versicherungen jedoch teuer werden.

«Die Wettergefahren waren schon immer Teil unserer Arbeit mit der Natur. Das gehört für uns Bauern dazu», räumt Rickenbacher ein. Aber nun sei die Situation viel schwieriger geworden und kaum mehr einschätzbar. «Das macht uns schon Bauchweh.»

Ganz so schlimm wie 2018 ist es glücklicherweise noch nicht:

20 Bilder 20 Bilder Mähen in der Hitze: Ein Mähdrescher fährt über ein Getreidefeld im deutschen Niedersachsen. (Bild: Keystone)

Wasser wird allmählich knapper

Am Dienstag gab die Gemeinde Oberägeri bekannt, dass das Seewasserwerk auf Hochtouren arbeite. Gleichzeitig erschien eine Medienmitteilung des Kantons, wonach die Waldbrandgefahr in der gesamten Zentralschweiz auf Stufe gross, das heisst auf 4 von 5, erhöht worden sei. Es gilt folgendes zu beachten:

Bezüglich Wasserknappheit sind beim Kanton Zug bisher noch keine Meldungen seitens der Versorger eingegangen, wie Kantonschemiker Mattias Fricker auf Anfrage erklärte. Robert Watts, Leiter Kommunikation der WWZ Energie AG, teilte mit, dass die Grundwasserpegel zwar zurückgingen, jedoch bisher nicht in kritischem Umfang. «Die Niederschlagsarmut der letzten Wochen und die warmen Temperaturen führen zu sommerlichen Verhältnissen. Dies im Hinblick einerseits auf die Nachfrage nach Wasser, beispielsweise für Gartenbewässerungen, andererseits auf die Grundwassersituation.» Die in den vergangenen Jahren stetig ausgebaute Vernetzung zwischen den Wasserversorgern im Kanton Zug stütze jedoch die Versorgungssicherheit auch bei längeren Dürreperioden oder Störungen, betonte Watts. «Die hiesigen Wasserressourcen, ob Grundwasservorkommen oder Quellen, sind grundsätzlich ertragreich. Sie reagieren aber sehr unterschiedlich auf Niederschläge und Trockenheit.» Im Jahr 2019 sei trotz rekordverdächtiger Temperaturen ausreichend Regen gefallen, und die Grundwasserpegel hätten sich nach dem Dürrejahr 2018 leicht erholen können.

Die WWZ Energie AG richtet folgende Empfehlungen zum sparsamen Wasserverbrauch an die Bevölkerung: