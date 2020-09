Vereine Trophy-Premiere für den CEO des EV Zug Patrick Lengwiler kennt die Raiffeisen-Zuger-Trophy. Schliesslich startet die fünfte Etappe direkt neben der Bossard-Arena. Er sagt: «Wenn Sport, dann joggen, aber ein-, vielleicht zweimal die Woche. Maximal.»



EVZ-CEO Patrick Lengwiler bei seiner Trophy-Premiere Anfang September. Bild: PD

Patrick Lengwiler kennt die Raiffeisen-Zuger-Trophy. Schliesslich startet die fünfte Etappe direkt neben der Bossard-Arena. Seine Schuhe sehen etwas mitgenommen aus. Läuft Lengwiler so viel, dass die Schuhe schon wieder am Ende sind, oder ist Laufen eher nicht so seins und es ist schon seit Jahren das gleiche Paar im Einsatz? «Definitiv Letzteres», sagt Lengwiler, seit 2012 CEO des EVZ. Und er ergänzt: «Wenn Sport, dann joggen, aber ein-, vielleicht zweimal die Woche. Maximal.»

Aufgewachsen in Arth, wechselte Lengwiler mit 20 Jahren erstmals nach Zug. Ebenso lange ist er mit dem EVZ verbunden. «1997 habe ich als Nachwuchstrainer angefangen.» Ein Ehrenamt, das dem damaligen Maturanden sehr gut gefallen hat. Ein Jahr später kam die Anfrage, ob er sein Traineramt intensiver ausüben möchte. Die Zeit auf dem Eis wurde immer mehr, jene bei der Bank, wo Lengwiler ein Praktikum in der IT absolvierte, immer weniger. 2004 wurde Patrick Lengwiler Sportchef. Der mit Abstand jüngste der Liga.

In dieser Funktion betreute er auch den Bau der Bossard Arena, welche 2010 eröffnet wurde. «Eine gute Infrastruktur ist die Basis für den Erfolg. Für unseren Verein war es absolut zentral, dass wir vor zehn Jahren ins neue Stadion ziehen konnten», blickt Lengwiler zurück. Mit dem neuen Stadion wurden Umstrukturierungen in der Vereinsführung nötig und Patrick Lengwiler wurde 2012 zum CEO ernannt. Eine echte Tellerwäscherkarriere also. Er profitiere noch heute davon, dass er zuunterst gestartet habe: «Ohne die vielen ehrenamtlichen Stunden unserer Leute wäre der Erfolg nicht möglich.»

Und wie war die Trophy-Runde? «Einfach genial», stellt Leng­wiler fest, «es ist grossartig, wie viel Energie die Verantwortlichen in dieses Projekt stecken.» Und wie sieht es mit neuen Schuhen aus? «In diesem Jahr wohl nicht mehr ...» Beim EVZ-Chef steht gerade anderes an.

Für die Trophy: Sara Hübscher

