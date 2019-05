Trotz Volksverdikt – Parkplätze auf dem Zuger Postplatz sollen vorerst aufgehoben aufheben An seiner Sitzung vom 9. April 2019 hat der Stadtrat beschlossen, die insgesamt 42 Parkplätze auf dem unteren Postplatz und der angrenzenden Umgebung aufzuheben. Dies verlange der rechtskräftige Bebauungsplan. Nun erteilte die Sicherheitsdirektion die Genehmigung.

Die Parkplätze auf dem unteren Postplatz in Zug. (Bild: Daniel Frischherz, 25. März 2019)

(cg/pd) Der rechtskräftige Bebauungsplan Post verlange zwingend die Aufhebung von mindestens 60 öffentlichen oberirdischen Parkplätzen, schreibt der Zuger Stadtrat in eine Mitteilung am 8. Mai. Im entsprechenden Bebauungsplan heisse es unter anderem: «In einer ersten Etappe sind im Zusammenhang mit der Umgestaltung des oberen Postplatzes 35 Parkplätze aufzuheben. Im Zusammenhang mit der innert Jahresfrist nach Eröffnung des Parkhauses zu realisierenden Umsetzung des Gestaltungs- und Nutzungskonzeptes für den unteren Postplatz sind in einer zweiten Etappe mindestens 25 oberirdische Parkplätze auf dem unteren Postplatz aufzuheben.» Dieses Gestaltungs- und Nutzungskonzept lag mit dem Ergebnis des Wettbewerbs für die Neugestaltung des Postplatzes im Dezember 2011 vor.

Nach der nun vorliegenden Genehmigung des Aufhebungsbeschlusses durch die Sicherheitsdirektion des Kantons Zug erfolge die öffentliche Publikation, so die Mitteilung des Stadtrats. Gegen die Aufhebung der Parkplätze könne anschliessend Beschwerde erhoben werden. Eine solche Beschwerde hätte aufschiebende Wirkung. In diesem Fall würden alle 42 Parkplätze bis zum definitiven Entscheid der Gerichte bestehen bleiben.

Stadtrat wollte Aufhebung aussetzen

Gerne hätte der Stadtrat die Aufhebung der weiteren 42 Parkplätze ausgesetzt, heisst es weiter. Deshalb habe man nach Annahme der Initiative «Ja zu Gewerbe und Läden in der Altstadt» dem Kanton umgehend den geänderten Bebauungsplan eingereicht, der sich auf die Aufhebung der Parkplätze auf dem oberen Postplatz beschränke. Mit dem negativen Vorprüfungsbericht des Kantons sei die Durchsetzungskraft der Initiative jedoch ausgehebelt worden und der Stadtrat müsse von einer Ungültigkeit oder zumindest einer Teilungültigkeit ausgehen. Er sei deshalb gehalten, den heute rechtskräftigen Bebauungsplan Post umzusetzen, auch wenn er das Baudepartement bereits mit der Ausarbeitung eines genehmigungsfähigen Bebauungsplans beauftragt hat. Dieser revidierte Bebauungsplan soll auf einer Lösung basieren, die auch der Kanton mittrage. Hätte sich der Stadtrat gegen die Umsetzung des heute rechtskräftigen Bebauungsplans entschieden, wäre mit einer Rechtsverweigerungs- und Aufsichtsbeschwerde zu rechnen gewesen.

Neben den 23 Parkplätzen auf dem unteren Postplatz sollen, wie es in der Medienmitteilung heisst, 19 Parkplätze an folgenden Orten entfernt werden: Hirschenplatz (5 PP), Zeughausgasse Münz (1 PP), Schmidgasse (1 PP), Vorstadt (4 PP), Gartenstrasse Ost (3 PP), Gartenstrasse West (2 PP), Zeughausgasse/Falkengasse (3 PP). Letztere bleiben jedoch bestehen, weil im Bereich Postplatz/Schanz nur 3 und nicht 6 Parkplätze realisiert werden konnten.