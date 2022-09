Vereine Turner wandern durch Felder und Schluchten 18 Turner aus Fitness- und Männerriege der Sport Union Aegeri begaben sich quasi mit behördlichem Segen auf ihren Herbstausflug.

Gut gelaunte Schräglage der Ägerer Turner in der Gorges de l’Orbe.

Denn infolge Abfahrtszeit am Mittag besuchten einige vorgängig die zur Wahl stehenden Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Dorf, welche die Bevölkerung im Acher zu einer Begegnung und zum Wurstessen einluden. Und dank mehr oder weniger ernst gemeinten Stimmen-Zusagen konnten die Rucksäcke der nun bereits gestärkten Ausflügler mit willkommenen Give-aways der Parteien wie Schoggiriegel und Honigtöpfchen gefüllt werden.

Schnurstracks führte die Reise in die Romandie. In ­Mathod, südwestlich von Yverdon-les-Bains, wurden die Socken strammgezogen sowie die Sonnenbrillen aufgesetzt, und die Gruppe marschierte durch Gemüse- und Getreidefelder Richtung das Städtchen Orbe. Beim Ortseingang traf man auf den Verpflegungsstand einer Art Halbmarathon, welcher gerade stattfand und auf welchem lokale Weinproduzenten angelaufen werden konnten. Selbstredend deklarierten sich die Ägerer umgehend selbst zu Teilnehmern dieses Anlasses und kosteten gerne und ungehemmt vom Rebgut der Winzer. So wurde mit leichter Verspätung, aber dafür erst recht gut gelaunt, ein Hotel in der Altstadt bezogen, in dessen Räumlichkeiten ein gewohnt geselliger Abend abgehalten wurde.

Am Sonntag marschierte die Wanderschar durch die Gorges de l’Orbe. Der anspruchsvolle Wanderweg in besagter Schlucht war nichts für nicht schwindelfreie Gemüter, entsprechend wurde der Auffor­derung nach trittsicherem Durchschreiten wohlweislich Folge geleistet.

Cervelats am Stecken zum Zmittag

An einem lauschigen Plätzchen am Fluss erfolgte die Mittagsrast, wo dank des mitgereisten Gärtnermeisters und dessen Zwillingsbruders, welchen mit vorbildlichem Eifer ein statt­liches Feuer aus zunächst feuchtem Waldholz gelang, die Cervelats dann doch noch am Stecken gegrillt werden konnten. Auch der Rückmarsch nach Orbe auf der anderen Seite der Schlucht resultierte in einer wunderschönen ­Wanderung durch eine für ­Zentralschweizer doch eher unbekannten, aber umso eindrück­licheren Landschaft.

Während auf der kurzweiligen Heimreise aus der Welschschweiz wie üblich die Picknickresten vertilgt und die ­Jass­karten gemischt wurden, erfolgte noch im fahrenden Zugswaggon der einhellige Mei­nungs­austausch, dass dies erneut ein gelungenes Wander­wochenende gewesen ist.

Für die Sport Union Aegeri: Ivo Krämer