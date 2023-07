U20-Kolumne Klassische Musik: Von wegen verstaubt! Die Kantonsschülerin aus Baar musiziert aus Leidenschaft. Und sie wehrt sich gegen das Vorurteil, klassische Musik sei «nur etwas für alte Leute». Rachewl Silveira Camargo , 16, Baar Drucken Teilen

Für mich gibt es nichts Schöneres, als mich nach einem gelungenen Vorspiel vor einem vollen Haus zu verbeugen. Die Erleichterung und die euphorische Freude sind alle Mühen wert. Als Musikerin ist es für mich selbstverständlich, von der Musik beglückt zu werden. Aber dieses Gefühl kennen nicht nur Musiker: Jeder, vom Säugling bis zum Greis, reagiert von Natur aus auf Musik. So bin ich immer wieder erstaunt, wenn ich im Publikum nur graue Haare zu sehen bekomme. Dabei sind viele der Solisten in den grossen Konzertsälen der Schweiz sehr jung. Oft ist von jungen Musikgenies die Rede, die schon im Kindesalter schwierige Stücke mit Leichtigkeit meistern. Viele Jugendliche in der Schweiz geniessen eine musikalische Ausbildung, spielen ein oder mehrere Instrumente und haben die Möglichkeit, in einer Vielzahl von Orchestern gemeinsam zu musizieren.

Ich habe in Orchesterprojekten erlebt, wie die Liebe zur Musik uns Musiker trotz aller Unterschiede zum harmonischen Ganzen verbunden hat. Durch die klassische Musik werden Geschichten erzählt, Gefühle vermittelt und Gedanken zum Ausdruck gebracht. Und doch bin ich nie besonders überrascht, wenn meine Liebe zur klassischen Musik Stirnrunzeln hervorruft. Warum vermag der frische Wind, der auf der Bühne weht, die staubige Luft in den Konzertsälen nicht zu erfrischen? Die Vielfalt an Musikgeschmäckern gleicht der Individualität der Menschen, aber warum höre ich so oft Sätze wie: «Was? Klassische Musik ist doch was für alte Leute»? In einer Zeit, in der Streamingdienste es möglich machen, Millionen von Werken aller Genres zu jeder Zeit zu hören, sollte man meinen, dass die grosse Auswahl uns toleranter gegenüber Musikstilen macht.

Ich bitte Sie, öffnen Sie sich dem Unbekannten! Klassische Musik ist alles andere als verstaubt und langweilig. Statt repetitiven Beats und eingängigen Hooklines begegnet man hier komplexen Harmonien, musikalischer Innovation und zeitlosen Meisterwerken. Wie Jean Sibelius, der berühmte finnische Komponist, so treffend sagte: «Musik beginnt dort, wo die Möglichkeiten der Sprache enden.»