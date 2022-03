Vereine/Verbände U21-Junioren sorgen für grossen Jubel Die Nachwuchs-Unihockeyaner von Zug United stehen nach dem Sieg gegen Alligator Malans im Playoff-Halbfinal. Weiter geht’s schon am Samstag.

So jubeln Sieger: Die U21-Junioren von Zug United nach dem Schlusspfiff. Bild: PD

Sie kämpften, sie litten, sie steckten Schläge ein und teilten aus – und am Schluss lagen sie sich jubelnd in den Armen. Mit einem nie gefährdeten 9:3-Heimsieg im fünften und entscheidenden Spiel gegen Alligator Malans schafften die Zuger Jungspunde den Sprung unter die Top 4 der Schweiz. Am kommenden Samstag geht die Reise für die Zentralschweizer Unihockeyaner mit einem ersten Heimspiel im Halbfinal gegen den SV Wiler-Ersigen weiter.

Es war fast schon eine Art Volksfeststimmung am vergangenen Sonntagnachmittag in der Zuger Kantihalle. Zuerst machten die U18-Junioren der United mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Playouts – notabene gegen Alligator Malans – den Ligaerhalt klar, dann traten die U21-Junioren an, um – ebenfalls gegen die Bündner – die Saison zu verlängern. Und es klappte. Vor 400 begeisterten Zuschauern auf den Rängen rockten die Zentralschweizer die Halle und zogen dem Alligator den Zahn. 5:0 führten die Zuger nach 21 Minuten, 9:3 stand schliesslich auf der Resultattafel. Der Lohn: Am kommenden Samstag steht das erste Heimspiel gegen die Alterskollegen von Wiler-Ersigen auf dem Programm. Gegen die Berner – nach der Qualifikation nur auf Rang 8 – gehen die Zuger (als Qualifikations-Zweite) als Aussenseiter in die Serie. Nettes Detail: Der Nachwuchs zeigte dem NLA-Team, das am Samstag gegen Malans in die Playoffs startet, wie man den Alligator unschädlich macht.