Ukraine-Krieg Der Kanton Zug soll die Gemeinden bei der Einschulung von Flüchtlingskindern grosszügiger unterstützen Die Bildungskommission will eine Verdoppelung der Pauschale für Schülerin und Schüler. Überdies sollen die Gemeinden einander finanziell unterstützen.

Per Ende Juni sind über 160 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine im Kanton Zug gemeldet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. März 2022)

Für das Gemeinwesen stellen Menschen Kostenfaktoren dar – in besonderem Masse Schülerinnen und Schüler. Das gilt auch für die aus der Ukraine geflüchteten Kinder, die in den Zuger Gemeinden eingeschult wurden und werden.

Die Bildungskommission des Kantonsrats hat sich kürzlich dafür ausgesprochen, die finanzielle Unterstützung des Kantons zu Gunsten der Gemeinden enorm zu erhöhen und beantragt dem Parlament die Verdoppelung der sogenannten Einschulungspauschale. Diese beträgt laut dem der Kantonsratsvorlage zugrunde liegenden Bericht des Regierungsrats 5332 Franken pro Schülerin auf Kindergarten- und der Primarstufe sowie 9284 Franken pro Schüler der Sekundarstufe I.

Regierung rechnet mit 300 Schülerinnen und Schülern

Der Gesamtaufwand für das laufende Jahr wird in der Kantonsratsvorlage auf rund 3,7 Millionen Franken beziffert. Dies bei der Annahme, dass Mitte November 300 Schülerinnen – 240 davon im Kindergarten oder in der Primarschule, 60 davon in der Oberstufe – im Kanton Zug gemeldet sein werden, wie der Regierungsrat schreibt. Gegenwärtig, per Stichtag 28. Juni, sind es 162 Schüler.

Die Regierung, bei der Kommissionssitzung vertreten durch Bildungsdirektor Stephan Schleiss (SVP), hielt die Ausrichtung einer einmaligen Einschulungspauschale für grosszügig genug. Auch in der Bildungskommission war die Verdopplung der Pauschale nicht unumstritten, sie sprach sich letztlich mit 7:4 Stimmen dafür aus.

Dafür sprach laut dem Bericht ein bemerkenswert simples Argument: Den Stellungnahmen der Gemeinden zu dieser Vorlage sei zu entnehmen, «dass sie vom Kanton stärker unterstützt werden wollen». Ein Argument gegen die Erhöhung der Einschulungspauschale lautete: Der Steuerzahler würde so oder so dafür aufkommen und es würden nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinden Überschüsse schreiben.

Solidaritätstopf der Gemeinden

Letztere sollen auch ihren Beitrag leisten, geht es nach der Regierung und der Bildungskommission. Jede Gemeinde soll gemäss ihrer Einwohnerzahl vierteljährlich in einen Ausgleichstopf einzahlen und pro Schülerin und Schüler aus der Ukraine 4000 Franken daraus beziehen können. Wer keine Flüchtlingskinder beschult, erhält auch nichts.

Der Kantonsrat beugt sich voraussichtlich an der Sitzung vom 25. August in erster Lesung über die Vorlage. Beschlösse das Gremium dem Antrag zuzustimmen, würde der Erlass rückwirkend per 1. April 2022 in Kraft treten und wäre bis Ende 2023 befristet.