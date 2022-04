Ukraine-Krieg Die Baarer Schulen sind bereit für ukrainische Kinder Nach den Frühlingsferien werden ukrainische Kinder, die im Kloster Menzingen untergebracht sind, in Baar den Unterricht besuchen.

Die Gemeinde Menzingen stellt bei der Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine eine ausserordentlich grosse Zahl an Wohnplätzen zur Verfügung. So dienen ein Pavillon des Alters- und Plfegezentrums Luegeten sowie das Kloster als Kollektivunterkünfte. Allein im Kloster werden gemäss Prognosen des Kantons bis zu 70 schulpflichtige Kinder und Jugendliche leben.

Diese grosse Zahl können die Menzinger Schulen nicht allein bewältigen. Der Gemeinderat Baar hat deshalb seine Solidarität bekundet und sich bereit erklärt, die schulpflichtigen Kinder, die im Kloster Menzingen untergebracht werden, an den Baarer Schulen aufzunehmen. Dies ist einer Mitteilung der Gemeinde Baar zu entnehmen.

Das Schulhaus Sternmatt 2 und die Dreifachturnhalle (links im Bild) in Baar. Bild: Matthias Jurt (Baar, 22. April 2021)

Der Unterricht wird nach Eintreffen der Flüchtenden in Menzingen beginnen. Wann genau nach den Frühlingsferien dies der Fall sein wird, ist derzeit offen und hängt davon ab, wann die Flüchtenden aus der Ukraine ins Kloster einziehen.

Alle Schülerinnen und Schüler werden zunächst in sogenannte Ukraine-Klassen eingeteilt. Dort lernen sie während drei (Primarstufe) respektive sechs Wochen (Oberstufe) intensiv die deutsche Sprache. Danach werden die Kinder Schritt für Schritt in die Regelklassen integriert. «Wir unternehmen grosse Anstrengungen, um die ukrainischen Kinder und Jugendlichen zu integrieren und ihnen eine Perspektive zu bieten», wird Schulpräsidentin Sylvia Binzegger in der Mitteilung zitiert.

Gemeinde garantiert die Vorfinanzierung

Mit der Gewährleistung des Unterrichts ist es nicht getan, es stellen sich auch zahlreiche logistische Fragen. So müssen die Kinder und Jugendlichen von Menzingen nach Baar transportiert und an den Baarer Schulen verpflegt werden.

Gemäss heutigem Planungsstand werden die älteren Kinder und Jugendlichen begleitet mit dem öffentlichen Verkehr nach Baar fahren. Die jüngeren Kinder werden mit einem Klein-Schulbus im Kloster abgeholt und direkt in die entsprechenden Kindergärten und Schulen chauffiert.

Über den Mittag werden die Menzinger Kinder und Jugendlichen von der Schulergänzenden Betreuung verpflegt und betreut. Die zusätzlichen Lehr- und Betreuungspersonen, die Transporte sowie die Verpflegung generieren einen hohen finanziellen Aufwand. «Die Gemeinde Baar wird diese Kosten vorfinanzieren, bis auf kantonaler Ebene eine Lösung ausgearbeitet worden ist», lässt sich Gemeindepräsident Walter Lipp in der Meldung zitieren.

Erste Klasse seit Ende März in Betrieb

Die erste Ukraine-Klasse in Baar hat bereits am 28. März in der Schule Sennweid ihren Betrieb aufgenommen. In dieser wurden die Kinder und Jugendlichen aufgenommen, die in Baar Zuflucht gefunden haben. Praktisch täglich melden sich Flüchtende aus der Ukraine auf der Einwohnerkontrolle an.

Stand 21. April leben in Baar 66 Geflüchtete mit Schutzstatus S, darunter elf Kinder und Jugendliche im Schulalter sowie drei Kinder, die im Sommer berechtigt sind, den Kindergarten zu besuchen. Um die Integration der Kinder im Vorschulalter zu vereinfachen, dürfen diese Vorschulangebote wie «Deutsch macht Spass» nutzen.

«Wir führen mit allen Eltern und Kindern ein Einführungsgespräch », erklärt Gemeinderätin Berty Zeiter in der Mitteilung. «Wir möchten die Bedürfnisse der ukrainischen Flüchtenden berücksichtigen und sie nicht überfordern.»

Unterkünfte gesucht

Sorgen bereitet dem Gemeinderat die Unterbringung von Geflüchteten, sollten die Zahlen weiter ansteigen. Momentan stehen Plätze in den kantonal organisierten Kollektivunterkünften zur Verfügung. Diese werden je nach Lageentwicklung in der Ukraine früher oder später belegt sein. Die Gemeinde klärt deshalb ab, ob in Baar geeignete Unterkünfte bereitgestellt werden könnten.

Der Gemeinderat ist allen Baarerinnen und Baarern dankbar, die ukrainische Flüchtende beherbergen oder Wohnungen zur Verfügung stellen. Gastfamilien und Wohnungsbesitzende können sich auf der Website www.campax.org registrieren.

Eine weitere grosse Aufgabe ist die Koordination der Freiwilligenarbeit. Der Kanton hat den Verein Benevol Zug mit der Organisation beauftragt. Die Gemeinde wird ihrerseits eine Stelle in der Verwaltung definieren, die als Ansprechperson für Benevol zur Verfügung steht und die Koordination auf gemeindlicher Ebene sicherstellt.

Auf der Gemeinde-Website www.baar.ch wird über den aktuellen Stand der Ukraine-Hilfe informiert. Dort finden sich auch zahlreiche Links zu kantonalen und nationalen Stellen, die sich in der Ukraine-Hilfe engagieren. Der Kanton betreibt zudem eine Infoline zur Ukraine-Hilfe. Diese ist telefonisch über 041 723 78 99) oder per E-Mail ukrainehilfe@zg.ch erreichbar. (haz)