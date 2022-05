Ukraine-Krieg In Oberägeri wird in einem Interkulturellen Café geholfen Die Situation in der Ukraine macht fassungslos. Viele Menschen sind auf der Flucht, so auch in die Schweiz und ins Ägerital. Die Einwohnergemeinde setzt alles daran, Flüchtenden aus der Ukraine zu helfen. Dazu gehört auch ein neues Angebot.

Die Einwohnergemeinde Oberägeri wird am Freitag, 20. Mai, ein interkulturelles Café. Dies geht aus einer Mitteilung der Einwohnergemeinde hervor.

Im Pfrundhaus in Oberägeri ist ab Freitag, 20. Mai, das Interkulturelle Café eingerichtet. Bild: PD

Das «Interkulturelle Café» im Pfrundhaus, an zentraler Lage gleich vis-à-vis der katholischen Kirche, ist ein neuer Treffpunkt für die gesamte Bevölkerung des Ägeritals. Für Jung und Alt, ob einheimisch oder zugezogen. Sich in gemütlicher Atmosphäre austauschen, neue Kontakte knüpfen oder unbürokratisch Antworten auf Alltagsfragen erhalten, das gehört zum Konzept des neuen Begegnungsorts.

«Wie der Name schon sagt, das Café verbindet Menschen aus verschiedenen Kulturen aus unterschiedlichsten Ländern. Ich freue mich deshalb auf viele persönliche Begegnungen und spannende Gespräche mit der Bevölkerung im gemütlichen Rahmen im Pfrundhaus», wird der zuständige Gemeinderat Paul Iten in der Mitteilung zitiert. Das Café hat immer am Freitag von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet und am Samstag von 14.00 bis 18.00 Uhr.

Anlaufstelle am Bachweg

Nebst dem Café gibt es im Alten Schulhaus am Bachweg 9 eine weitere, zentrale Anlaufstelle, welche durch den Verein Humanitäre Hilfe Ägerital in Zusammenarbeit mit den Einwohnergemeinden Oberägeri und Unterägeri betrieben wird. Sie ist Dreh und Angelpunkt für die Unterstützung bei der Ankunft und Eingliederung von ukrainischen Familien sowie zur Koordination der Freiwilligenarbeit.

Alle Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten und zum detaillierten Angebot dazu gibt es auf www.oberaegeri.ch nachzulesen. (haz)