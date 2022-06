Ukraine-Krieg Weitere Plätze für ukrainische Geflüchtete im Ägerital Im Ferienhaus Mattli in Alosen stehen ab Sommer 2022 bei Bedarf 30 Plätze, im Haus Wiesengrund auf dem Areal «Ländli» in Oberägeri rund 95 Plätze zur Verfügung.

Die Pflegeabteilung im Ländli (rechts im Bild) wird gegenwärtig bis Ende August dieses Jahres zwischengenutzt. Bild: Patrick Hürlimann (Oberägeri, 27. Oktober 2020)

Im Mai 2022 sind die Zuweisungen von ukrainischen Geflüchteten durch den Bund zwar zurückgegangen. Aber alle bisher neu geschaffenen Plätze in nicht kantonalen Liegenschaften, die innert kurzer Zeit organisiert wurden, basieren auf befristeten Mietverträgen und stellen lediglich eine temporäre Nutzung dar. Dies geht aus einer Mitteilung der Direktion des Innern hervor.

Diese laufen entweder Ende 2022 oder Mitte 2023 aus. Der Kanton, der gegenüber dem Bund eine Aufnahmepflicht hat, muss also langfristig planen. Bei einer längeren Dauer des Krieges in der Ukraine ist man auch künftig auf geeigneten Wohnraum für Geflüchtete angewiesen. Entsprechende Szenarien werden simuliert. «Wenn die Menschen da sind, bleibt keine Zeit für Gedankenexperimente. Dann müssen wir parat sein», wird Regierungsrat Andreas Hostettler in der Mitteilung zitiert.

Plätze in Alosen und Oberägeri

Das Ferienhaus Mattli in Alosen gehört der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich und wird seit langem von Schulen, Vereinen oder Privaten individuell und wochenweise für Ferien gemietet. Es verfügt über 30 Plätze und ist bei Bedarf ab Juli 2022 bezugsbereit.

Künftige Bewohnerinnen und Bewohner können dort weitgehend autonom wohnen und kochen. Mit einer Nutzung des Hauses für ukrainische Staatsangehörige möchte die Eigentümerin ihre Solidarität mit den vor Krieg und Gewalt geflüchteten Menschen zum Ausdruck bringen. Das Haus in ländlicher, kinderfreundlicher Umgebung verfügt über unterschiedlich grosse Zimmer, eine Gastroküche und mehrere Aufenthaltsräume.

Das Haus Wiesengrund steht auf dem südlichen Teil des Areals «Ländli» in Oberägeri. Eigentümerin ist die Stiftung Ländli, die das Gebiet in Zukunft neu entwickeln will. Bis vor zwei Jahren wurde im Haus Wiesengrund – ein mehrstöckiger Flachdachbau in parkähnlicher Umgebung – das gleichnamige Schwestern-Pflegeheim betrieben.

Seit die pflegebedürftigen Schwestern ins Mutterhaus gezogen sind, wird das Haus von einem Zürcher Pflegezentrum zwischengenutzt, das aufgrund einer Sanierung eine Übergangslösung brauchte. Da diese Nutzung Ende August 2022 ausläuft, steht das Haus ab September 2022 dem Kanton zur Verfügung. Maximal können rund 95 Plätze zur Verfügung gestellt werden.

Die Gespräche mit den beiden Eigentümerschaften seien erfolgreich verlaufen und auch die politischen Vertreter des Ägeritals stünden den Vorhaben positiv gegenüber. Gespräche führt der Kanton aktuell auch mit der Bürgergemeinde Unterägeri, die eine für den Asylbereich geeignete Unterkunft besitzt. Diesbezüglich laufen noch Abklärungen.

Öffentliche Informationsveranstaltung

Am Mittwoch, 22. Juni, findet um 19.30 Uhr in der Mehrzweckanlage Maienmatt in Oberägeri eine öffentliche Informationsveranstaltung statt.

Daran teilnehmen werden Regierungsrat Andreas Hostettler, Vorsteher Direktion des Innern, Regierungsrat Stephan Schleiss, Vorsteher Direktion für Bildung und Kultur, Marcel Güntert, Gemeindepräsident Oberägeri, Beat Iten, Gemeinderat Unterägeri, Vorsteher Abteilung Bildung, Birgit Ehmes, Präsidentin Verein Humanitäre Hilfe Ägerital, Stefan Ziegler, Leiter Kantonales Sozialamt, Michael Metzger, Chef Regionalpolizei der Zuger Polizei.

Es stehen weitere Vertreter und Vertreterinnen aus den Gemeinden und Eigentümerschaften für Fragen zur Verfügung. (haz)