Ukraine-Krieg In Menzingen entsteht eine weitere Flüchtlingsunterkunft: 200 Menschen sollen im Kloster Platz finden Der Kanton Zug, das Kloster Menzingen und die Gemeinde sind übereingekommen, dass der freistehende Südtrakt beim Mutterhaus temporär für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden kann. Bezugsbereit ist der Gebäudeteil Mitte April.

Im Kloster Menzingen sollen 200 Flüchtlinge Platz finden. Es ist die zweite Unterkunft in der Gemeinde. Bild: PD/Regine Giesecke

Auf der Suche nach potenziellen Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine ist der Kanton Zug erneut fündig geworden. «Wir führen seit Wochen intensive Gespräche mit zahlreichen Gemeinden und Institutionen und spüren bei den Verantwortlichen eine grosse Bereitschaft, einen Beitrag zur Aufnahme und Betreuung von Geflüchteten zu leisten», wird Regierungsrat Andreas Hostettler, Vorsteher der Direktion des Innern, in einer Medienmitteilung zitiert.

Das Kloster Menzingen ist die zweite Unterkunft in der Berggemeinde: Mitte März nahm der Kanton den Luegeten-Pavillon mit 120 Plätzen in Betrieb. Das ehemalige Hotel Waldheim in Risch wurde Anfang Woche ebenfalls mit Platz für 100 Geflüchtete geöffnet. Der Südtrakt im Kloster Menzingen ist mit 200 Plätzen eine weitere und die bislang grösste Flüchtlingsunterkunft im Kanton.

Trakt steht bis im Sommer 2023 leer

Beim Gebäude handelt es sich laut Medienmitteilung um einen derzeit leerstehenden Trakt, in welchem die Schwesterngemeinschaft per Sommer 2023 ein Bauprojekt mit Wohnungen realisiert. Möglich sei somit eine temporäre Nutzung, welche die angespannte Lage auffangen könne. Thomas Odermatt, Geschäftsführer des Instituts, sagt dazu:

«Den Schwestern ist es eine Herzensangelegenheit, ihre Solidarität mit den geflüchteten Menschen zum Ausdruck zu bringen.»

Geführt wird die klösterliche Asylunterkunft vom Personal des kantonalen Sozialamtes.

Schnell reagieren, kreativ handeln – langfristig planen

«Der Druck, Beherbergungen zu organisieren, hält an und ist hoch, obwohl auch die Armee dem Staatssekretariat für Migration (SEM) Unterkünfte für Kriegsflüchtlinge zur Verfügung stellt», erklärt Andreas Hostettler. Die Prognosen der Fluchtzahlen hätten sich stark nach oben korrigiert und je länger der Krieg andauere, desto langfristiger müsse man planen.

Zwar äusserten die Geflüchteten den starken Wunsch, so schnell wie möglich in ihre Heimat zurückzukehren, aber wann dies der Fall sein werde, sei derzeit kaum abzuschätzen. Der Kanton Zug will 1000 Plätze für geflüchtete Personen schaffen.

20 ukrainische Kinder in Menzinger Schulen

Menzingen hat diese Woche mit der Beschulung von rund 20 ukrainischen Kindern begonnen. Schwierig ist es indes, ausgebildetes Lehrpersonal zu finden. Durch die baldige Inbetriebnahme des Südtrakts ist mit weiteren 60 bis 80 Schulkindern zu rechnen.

«Der Kanton ist sich bewusst, dass Menzingen bei der Beschulung der Kinder vom Kanton und anderen Gemeinden Unterstützung braucht», ist sich Hostettler bewusst. Denkbar sei, dass Kinder, die in Menzingen wohnen, allenfalls in einer anderen Gemeinde beschult werden. «Wir müssen kreativ und flexibel sein», so Hostettler. Zusammen mit Bildungsdirektor Stephan Schleiss, den Rektoren und dem Amt für gemeindliche Schulen suche man nach sinnvollen und praktikablen Lösungen, die schnell umgesetzt werden können.