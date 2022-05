Umfahrung Unterägeri Das Dorf soll grossräumig umfahren werden: Der Gemeinderat setzt sich für die Langvariante ein Langvariante N+ ohne Zentrumsanschluss. Mit dieser Variante soll die Verkehrsverlagerung gewährleistet werden. Teil der Meinungsbildung waren auch die Ortsparteien und die IG OPUMU.

Im Gebiet, wo heute das Theresiaheim steht, soll dereinst das Ostportal der Umfahrung sein. Mathias Blattmann (Unterägeri, 18. Februar 2022)

Die längere Variante der Umfahrung Unterägeri soll es werden, dafür hat sich der Gemeinderat in einer Stellungnahme ausgesprochen. Dereinst soll das Dorf mit Hilfe eines Tunnels von der Höhe Sagenmattli (Westportal) bis zum Theresiaheim (Ostportal) vom Verkehr entlastet werden. «Die Langvariante N+ ohne Zentrumsanschluss überzeugt mit dem besten Kosten-Nutzenverhältnis und hoher Siedlungsverträglichkeit», heisst es in der Medienmitteilung.

Zur Erinnerung: Bisher war im Richtplan des Kantons die Kurzvariante 10a, in der das Westportal bei dem Autohändler «Let's Drive» vorgesehen war, festgeschrieben. Das soll sich nun ändern. Neu soll die Langvariante N+ festgeschrieben werden. Der Baubeginn soll weiterhin vor 2035 erfolgen. Der kantonale Richtplan liegt noch bis am 17. Mai öffentlich auf. Die Umfahrung Unterägeri gehört zu den Kernstücken der Anpassung.

Gemeindepräsident Fridolin Bossard. Bild: Christian H. Hildebrand

Gemeindepräsident Fridolin Bossard (FDP) präzisiert: «Das Verlagerungspotenzial bei der längeren Umfahrungsvariante ist grösser.» Denn durch den Zeit- und Komfortgewinn lassen sich bei der Langvariante auch Verkehrsteilnehmer aus dem östlichen Teil von Unterägeri auf die Umfahrung lenken. Die Variante 10a ist dazu zu kurz. Zudem soll der westliche Ortseingang von Unterägeri im Rahmen der Ortsplanung aufgewertet werde. Ein Tunnelportal genau in diesem Gebiet würde diese Bestrebungen in Frage stellen.

Auch sei der Baugrund in diesem Gebiet kritisch und es befänden sich mindestens vier Liegenschaften im Baugrubenbereich. «Die Realisierung dieser Variante wäre alles in allem vielleicht aufwendiger geworden als die lange Variante», sagt der Gemeindepräsident. Auch finanziell, obwohl für die längere Strecke mit 400 Millionen Franken rund 90 Millionen Franken mehr veranschlagt sind als für die Kurzvariante 10a. «Die Zahlen sind mit Vorsicht zu geniessen, es handelt sich lediglich um eine erste Prognose», so Bossard.

«Der Gemeinderat begrüsst es, dass bei der Umfahrung Unterägeri nun Nägel mit Köpfen gemacht wird», sagt er weiter. Die Realisierung der geplanten Aufwertung des Zentrums erfordere eine Umfahrung. Im Vorfeld haben sich bereits die FDP-Kantonsräte Markus Spörri (Unterägeri) und Peter Letter (Oberägeri) sowie die IG Optimum Umfahrung Unterägeri (IG OPUMU) für das Vorwärtstreiben des Strassenprojekts eingesetzt.

Der Zentrumsanschluss ist kein Thema mehr

Der Gemeinderat hat die Ortsparteien und Mitglieder der IG zu einem interaktiven Prozess eingeladen.

«Es ist wichtig, dass alle hinter dieser Lösung stehen»,

sagt Bossard. So erhalte man auch entsprechend Gehör in Zug. Man sei übereingekommen, dass die Langvariante N+ mit den definierten Portalen die beste Linienführung darstelle.

Ein möglicher Zentrumsanschluss beim Einkaufszentrum Ägeritalcenter sei kein Thema mehr gewesen, so Bossard. «Der Gemeinderat hat sich von Anfang an daran gestört.» Damit wäre man der Aufwertung des Zentrums in die Quere gekommen. «Das Portal hätte vermehrt Verkehr ins Zentrum angezogen.»

Mit Hilfe der Umfahrung soll Unterägeri nicht mehr so strassenorientiert sein. Gemeinderat Bossard: «Das Zentrum soll eher eine Begegnungszone werden. Rund um die Ägerihalle, inklusive Kirchenplatz und Schulanlage Aacher könnte ein grosser öffentlicher Bereich entstehen, der der Bevölkerung zugute kommt».

Das prognostizierte Wachstum von Unterägeri soll im Innern erfolgen. Im Zentrum soll vermehrt Wohnraum und Begegnungszonen entstehen, die auch die erforderlichen Frequenzen für eine erfolgreiches Gewerbe generieren. Zentrumsnahes Wohnen verkürzt die Wege, erhöht die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs und reduziert so auch den motorisierten Individualverkehr.

Gemeinde kann über flankierende Massnahmen bestimmen

Mit dem Bau des Tunnel würde die heutige Kantonsstrasse zur Gemeindestrasse werden. Der Gemeinderat hat dann die Möglichkeit, weitere flankierende Massnahmen zur Verkehrsverlagerung zu treffen. Ist ein Konzept wie in Cham, wo das Zentrum autoarm werden soll, denkbar?

Im Rahmen der Umfahrung Cham Hünenberg soll das Dorf mit Hilfe von Tempo-30-Zonen und einer zeitlichen Aufenthaltsbeschränkung entlastet werden. «Es ist klar, dass es Massnahmen brauchen wird um das volle Verkehrsverlagerungspotential zu realisieren. Noch gibt es keine konkreten Ideen», sagt Bossard. Die verschiedenen Möglichkeiten müssten zur gegebenen Zeit seriös geprüft werden. Man werde die Situation in Cham aber sicher verfolgen.

Bereits hat die SVP Unterägeri auf die Stellungnahme des Gemeinderates reagiert: «Die Variante N+ ist siedlungsverträglicher, aber auch aus verkehrstechnischer Sicht für Unterägeri die klar bessere Lösung.» Eben erst sei zudem ein entsprechendes Postulat ihrer Kantonsräte Esther Monney-Rogenmoser und Thomas Werner an die Regierung überwiesen worden.