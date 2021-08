Umwelt Nach den Rekordgewittern ist in den Zuger Wäldern Aufräumen angesagt Das Ausmass der Schäden steht noch nicht fest, die Fachleute des Amtes für Wald und Wild rechnen aber mit deutlich über 1 Million Franken. Sie und die Waldbesitzer sind derzeit stark gefordert – es gilt unter anderem, weitere Erdrutsche zu verhindern.

Im Lorzentobel wird mit einem Bagger Erde weggeschafft. Bild: PD/Pierre Gander, Jäckli Geologie

Ein Hang oberhalb des Lorzentobels unweit der Kantonsstrasse ins Ägerital, im Waldgebiet Schönbrunn. Ein 51 Tonnen schwerer Bagger mit einem 10-Meter-Arm schafft haufenweise Erde vom steilen Abhang weg. Rund 180 Kubikmeter gilt es abzutragen. Hier hat sich am 16. Juli die Erde bewegt. Zwei Rutsche rissen ganze Bäume mit, der Lorzentobelweg – ein beliebter Wander- und Veloweg – wurde dabei verschüttet. Und damit nicht genug: Nach dem heftigen Gewitter vom 25. Juli stellten die Fachleute des Amtes für Wald und Wild einen weiteren Anriss fest. «Wir haben die Erdspalte zusammen mit Geologen regelmässig kontrolliert und darauf geachtet, wie er auf die weiteren Regenmassen reagiert», schildert Nora Kieselbach, Projektleiterin Naturgefahren beim Amt für Wald und Wild. Der Spalt im Boden wurde grösser und grösser. Nach dem Starkregen am 1. August stand für die Experten fest: Es besteht erneut akute Erdrutschgefahr.

Die Hangrutsche beim Lorzentobel aus der Vogelperspektive. Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Der Rutsch verschüttete den Lorzentobelweg. Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Was tun? Unter anderem prüften Nora Kieselbach und ihre Kollegen, die verbleibende Rutschmasse kontrolliert auszulösen, also mit zusätzlichem Wasser einen Erdrutsch herbeizuführen. Sie entschieden sich dann aber am Dienstag für ein anderes Vorgehen: die Variante, das Erdmaterial mit dem Bagger wegzuschaffen. Bereits am Donnerstag starteten die Arbeiten. «So wissen wir genau, wie viel Masse wir entfernen», sagt Nora Kieselbach. «Und es ist nun realistisch, den Wanderweg spätestens Ende nächster Woche wieder öffnen zu können.» Ein weiterer Erdrutsch hätte vor allem auch aufwendige Aufräumarbeiten nach sich gezogen.

Rund 180 Kubikmeter wurden per Bagger abgetragen, um einen weiteren Rutsch zu verhindern. Video: Rahel Hug

Solche laufen derzeit vielerorts im Kanton Zug. Die Wälder wurden von den Unwettern stark getroffen. Martin Ziegler, Leiter des Amtes für Wald und Wild, rechnet mit Schäden von deutlich über 1 Million Franken. Noch ist das Ausmass aber nur schwer abschätzbar, da die Begehung der betroffenen Gebiete nicht selten gefährlich ist. Um die Schäden zu erfassen, kommen auch moderne Mittel wie Drohnen zum Einsatz. Dadurch kann das Amt schneller reagieren und gemeinsam mit den Waldeigentümern Massnahmen treffen. Dennoch: «Die Aufräumarbeiten werden die Waldbesitzer und uns noch lange beschäftigen», ist Ziegler überzeugt.

6000 Kubikmeter Sturmholz allein in der Gemeinde Risch

Ortswechsel zum Honauerwald unweit von Küntwil in der Gemeinde Risch. Hier hat das Unwetter vom 21. Juni besonders stark gewütet. Allein in der Gemeinde Risch hat das Gewitter zirka 6000 Kubikmeter Sturmholz hinterlassen, was etwa 300 Lastwagenladungen entspricht. Auf der Fahrt zum Waldrand sieht man komplett zerstörte Maisfelder, und der Blick in den Wald offenbart ein Bild der Zerstörung. Die Bäume liegen kreuz und quer am Boden, einige sind komplett entwurzelt, andere auf einer Höhe von 20 Metern abgebrochen. «Das zeigt die unglaubliche Dynamik und Gewalt des Gewittersturms», sagt Martin Ziegler. Im Honauerwald sind die Aufräumarbeiten in vollem Gang: Kettensägen sind zu hören, es wird mit grossen Maschinen gearbeitet. «Es ist wichtig, das Sturmholz wegzubringen. Wenn es liegen gelassen wird, vermehrt sich der Buchdrucker.» Eine Borkenkäfer-Art, die besonders bei Fichten grosse Schäden anrichtet.

Im Honauerwald bei Küntwil liegen die Bäume kreuz und quer. Im Bild ist Martin Ziegler, Leiter des Amts für Wald und Wild, zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 5. August 2021)

Das Gewitter vom 21. Juni hat die Ennetseegemeinde besonders stark getroffen. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 5. August 2021)

Fast alle Waldgebiete im Kanton Zug sind von den Unwettern betroffen. Im Seewald bei Oberwil haben Ziegler und Mitarbeiter der Korporation Zug erst am Donnerstag eine sogenannte Grossrutschung festgestellt. «Das sind etwa 50'000 Tonnen Erde, die kriechend in Bewegung sind.» Eine Rutschung dieser Grösse könne nicht einfach gestoppt werden. Glücklicherweise bestehe aber auch keine akute Gefahr. Normalerweise stoppt nämlich eine solche permanente Rutschung von allein und festigt sich wieder.

Die Rutschung im Seewald in Zug. Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Regierungsrat Andreas Hostettler (links) und Martin Ziegler, besichtigen die Grossrutschung im Seewald. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 6. August 2021)

Trotzdem wird alles darangesetzt, das Gefahrenpotenzial zu reduzieren. Umgekippte Bäume werden dem Gerinne entnommen, der Hang wird durch einen Holzschlag entlastet und das Wasserregime überwacht. Zudem profitiert man von Schutzmassnahmen, die nach den Lehren aus dem Unwetterjahr 2005 erstellt worden sind. Aktuell ist die Stadt Zug daran, die Kiessammler der Bäche von Geröll zu befreien. Sie sollen bei einem kommenden Ereignis wieder möglichst viel Geschiebe zurückhalten. «Dieses Zusammenspiel von Massnahmen ist entscheidend, um das Schadensrisiko möglichst gering zu halten», führt der Amtsleiter aus. Um die aktuelle Rutschung zu verstehen und kritische Entwicklungen frühzeitig zu erkennen, wird sie durch einen Geologen überwacht. Zudem wird erstmals eine Drohne für die systematische Überwachung eingesetzt.

Ein Geschiebesammler in Walchwil hat viel Geröll aufgefangen. Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Eine weitere Grossrutschung ist seit 10 Jahren im Gebiet Herrenmatt in Unterägeri aktiv. Auch ihr Auslöser waren intensive Niederschläge. «Diese Rutschung wird immer noch permanent überwacht», erklärt Ziegler. Zu Beginn befürchtete man, dass ein Abgleiten des Hanges zu einer Stauung der Lorze führen könnte, was schlimmstenfalls eine Flutwelle hätte auslösen können. Die Lage sei aber unter Kontrolle: «Die Bewegung der Rutschmasse hat sich verlangsamt, und die geologischen Prozesse werden verstanden. Solche Erdbewegungen gab es schon immer, so wurden unsere Täler geformt.»

Hagelschäden hemmen das Wachstum der Bäume

Die Wassermassen und die heftigen Winde sind das eine. Dazu kommt der Hagel. «Grosse Körner schlagen die Rinde der jungen Triebe ab und hemmen so das Wachstum der Bäume. Sie erholen sich zwar wieder, doch die Holzqualität kann durch eintretende Fäulnis leiden», erklärt Ziegler. Das heisst, Gewitterereignisse können durchaus auch Langzeitfolgen für die Wälder haben. Umso wichtiger sei ein strukturierter Waldbau und die Pflege des Waldes, um ihn stabil und resilient gegen Störungen zu machen.

Martin Ziegler und seine Leute sind zurzeit besonders gefordert. Ständig klingelt das Telefon, immer wieder werden neue Stellen entdeckt, die es zu beurteilen gilt. Das fordert. «Wir müssen momentan Prioritäten setzen und flexibel reagieren können.» Angst habe er bei den vergangenen, teils heftigen Gewittern keine gehabt. «Man muss immer abwägen und zum Teil schwierige Entscheidungen treffen, das ist klar. Aber die Zusammenarbeit mit den Forstbetrieben und den Waldbesitzern funktioniert sehr gut.» Er spricht besonders jenen ein Lob aus, die im teils steilen Gelände «Knochenarbeit» leisten und damit auch ein gewisses Sicherheitsrisiko eingehen.

Das grosse Aufräumen: Sturmholz im Gebiet Kappelerberg (Rotkreuz). Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Die Aufnahme vom Winter zeigt, wie der Wald beim Kappelerberg vor dem Gewitter ausgesehen hat. Bild: PD/Amt für Wald und Wild

Vorher-Nachher: Die Aufnahme zeigt, wie massiv die Schäden sind. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 6. August 2021)

Der Sturm hat im Gebiet Kappelerberg ganze Schneisen in den Wald gerissen. Bild: Stefan Kaiser (Rotkreuz, 6. August 2021)

Der viele Regen hat übrigens auch eine positive Seite: Die Waldböden sind nach der Jahrhunderttrockenheit im Jahr 2018 gut mit Wasser versorgt. Zudem habe der Schutzwald Wirkung gezeigt, erklärt Martin Ziegler. Rund 45 Prozent der Waldfläche im Kanton Zug ist Schutzwald, das heisst, er schützt vor Naturgefahren. «Die Waldböden nahmen viel Wasser wie Schwämme auf und verringerten damit den schnellen Oberflächenabfluss», sagt der Fachmann. «Und die Bäume armierten mit ihren Wurzeln die teils sehr steilen Hänge und verhinderten so weitere Rutschungen und Erosion.» Martin Ziegler ist überzeugt: «Ohne den Schutzwald wäre es zu noch viel grösseren Schäden im und auch ausserhalb des Waldes gekommen.» Nicht zuletzt sind heftige Unwetter für die Experten immer auch «Lehrblätze» für die Zukunft. So werden die jüngsten Ereignisse analysiert, die Naturgefahrenkarten überprüft und aktualisiert.