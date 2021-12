Umwelt Zuger Kantonalbank engagiert sich in der Klimastiftung Schweiz Die Zuger Kantonalbank bringt neu den Bruttobetrag aus der CO 2 - Rückverteilung in die Klimastiftung Schweiz ein und engagiert sich im Beirat der Stiftung.

«Die Partnerfirmen der Klimastiftung Schweiz leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz im Inland», schreibt die Zuger Kantonalbank in einer Mitteilung. Sie alle verzichten freiwillig auf die Rückerstattungen des Bundes aus der CO 2 -Abgabe und legen diese Gelder in der Klimastiftung Schweiz zusammen. So auch die Zuger Kantonalbank: «Der Klimaschutz geht uns alle an – heute mehr denn je! Ich bin überzeugt, dass sich im Verbund mit Partnern deutlich mehr bewirken lässt als im Alleingang», wird Hanspeter Rhyner, CEO der Zuger Kantonalbank, in der Mitteilung zitiert. «Gemeinsam mit der Klimastiftung Schweiz setzen wir uns für wirkungsvolle Klimaschutzmassnahmen und die Förderung innovativer Technologien von KMU ein.»

Seit ihrer Gründung hat die Stiftung über 2100 KMU in der Schweiz und in Liechtenstein mit 33 Millionen Franken unterstützt. Vincent Eckert, Geschäftsführer der Klimastiftung Schweiz, freut sich über die neue Partnerin. «Mit ihrem Beitritt zur Klimastiftung Schweiz setzt die Zuger Kantonalbank ein klares Zeichen, dass Klimaschutz nicht an der Kantonsgrenze endet. Der Klimawandel ist eine immense Herausforderung, die wir nur mit vereinten Kräften und zukunftsweisenden Lösungen und Technologien meistern können.» Ein Grossteil der Fördergelder der Stiftung fliesst in die Entwicklung innovativer Technologien, unter anderem im Gebäudebereich und in der Landwirtschaft, oder in Projekte im Bereich der Kreislaufwirtschaft. (rh)