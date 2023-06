Leserbrief Unbefriedigende Besucherzahlen Zur Chamer Gemeindeversammlung

Für mich als Bürger, Politiker und überzeugter liberaler Demokrat ist die derzeitige Entscheidungsfindung an der Gemeindeversammlung in Cham nur bedingt befriedigend und verlangt meiner Meinung nach einer kreativen Lösung.

Es ist unbefriedigend, dass lediglich circa 150 bis 200 physisch Anwesende über politische Angelegenheiten für eine Bevölkerung von über 17000 Menschen entscheiden. Es besteht die Möglichkeit, dass eine Interessensgruppe wie ein Verein oder eine Partei das demokratische Abstimmungsergebnis beeinflussen kann, indem sie ihre Mobilisierungsfähigkeit nutzt.

Um diesem Problem entgegenzuwirken und eine demokratischere Lösung für die Gemeindeversammlung zu finden, wäre beispielsweise eine digitale Ergänzung zur physischen Anwesenheit im Lorzensaal denkbar. Das würde allen Stimmberechtigten ermöglichen, via Livestream an der Versammlung teilzunehmen und somit auch digital abzustimmen. Dadurch könnten mehr Bürgerinnen und Bürger, unabhängig von räumlichen Einschränkungen, ihre Meinung einbringen und sich aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligen.

Eine breitere politische Beteiligung würde die Entscheidungen der Gemeindeversammlung repräsentativer gestalten und den Interessen einer grösseren Bevölkerungsgruppe gerecht werden.

Die technische Umsetzung eines solchen Prozesses wäre ohne Sicherheitsbedenken möglich. Die Fortschritte in der Technologie bieten uns die Chance, unsere Demokratie zu stärken und die politische Partizipation in unserer Gemeinde zu verbessern.

Tao Gutekunst, Präsident FDP Cham