Unfälle Kanton Zug Verletzter Töfffahrer muss ins Spital geflogen werden, Frau stürzt mit Auto drei Meter in die Tiefe In Neuheim wurde ein Töfffahrer bei einem Unfall erheblich verletzt und musste ins Spital geflogen werden. Und in Walchwil stürzte eine Frau in ihrem Auto drei Meter in die Tiefe.

Der Töff am Unfallort in Neuheim. Quelle: Zuger Polizei

Im Kanton Zug haben sich am Samstag zwei Selbstunfälle ereignet: Der erste passierte am Samstagnachmittag um 16 Uhr auf der Baarerstrasse in Neuheim. Ein 70-jähriger Mann fuhr dort mit seinem Töff von Baar in Richtung Neuheim, als er den Randstein touchierte, die Kontrolle über das Zweirad verlor und ins angrenzende Wiesland fiel. Er wurde bei dem Selbstunfall erheblich verletzt und wurde zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst Zug medizinisch betreut und später mit einem Rettungshelikopter der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen.

Dieses Auto stürzte in Walchwil drei Meter in die Tiefe. Quelle: Zuger Polizei

Zur selben Zeit ereignete sich auf der Dorfstrasse in Walchwil ein weiterer Selbstunfall. Aus noch unbekannten Gründen fuhr eine ebenfalls 70-jährige Frau beim Friedhofparkplatz mit ihrem Auto durch ein Blumenbeet, durchbrach eine Hecke und stürzte rund drei Meter in die Tiefe. Die Lenkerin des Fahrzeugs kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Das Auto musste mittels Pneukran geborgen werden. Der Sachschaden ist beträchtlich. (mme)