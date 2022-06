Unfall Ab durch die Hecke: Autolenkerin fährt durch Hecken und durch drei Gärten – und bleibt unverletzt Eine Autofahrerin hat drei Thujahecken durchbrochen, ist in eine Hausmauer geprallt und über drei Gartensitzplätze gefahren. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden ist beträchtlich.

Das Auto durchbrach drei Hecken und überquerte drei Gartensitzplätze. Bild: Zuger Polizei

Bei einem Fahrmanöver auf einem Parkplatz an der Dorfstrasse in Allenwinden hat laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montagnachmittag, 13. Juni, um 16 Uhr, eine 76-jährige Fahrzeuglenkerin die Kontrolle über ihr Auto verloren.

Das Fahrzeug durchbrach daraufhin eine erste Thujahecke und prallte gegen die dortige Hausfassade. Nachdem das Auto zwei weitere Thujahecken durchbrochen hat und über drei Gartensitzplätze gefahren ist, kam es schliesslich in einem der Gärten zum Stillstand.

Eine Schneise der Verwüstung. Bild: Zuger Polizei

Da sich laut Mitteilung zum Unfallzeitpunkt keine Personen im Freien aufgehalten haben, wurde niemand verletzt. Auch die Fahrzeuglenkerin blieb unverletzt. Der Sachschaden am Auto, an der Hausfassade, den Grünanlagen sowie an den beschädigten Gegenständen beträgt mehrere Zehntausend Franken.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Zuger Polizei untersucht. (haz)