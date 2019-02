Unfall auf Autobahn: Autofahrerin verletzt Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagmorgen in Cham wurde eine Lenkerin verletzt. Sie musste aus ihrem Auto geborgen werden. Der Unfall führte zu Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz standen unter anderem Mitarbeiter der Stützpunktfeuerwehr Zug. (Bild: PD)

Am Donnerstag (21. Februar), kurz vor 8 Uhr, kam es bei der Einfahrt Zug, Fahrtrichtung Baar, zu einem Unfall. Beim Auffahren auf die Autobahn staute sich der Verkehr plötzlich, worauf zwei Fahrzeuge kollidierten. Die Lenkerin des vorderen Autos erlitt durch den Aufprall erhebliche Verletzungen, wie die Zuger Polizei mitteilt. Sie musste von Angehörigen der Stützpunktfeuerwehr Zug aus dem Auto geborgen werden. Der Rettungsdienst Zug überführte die 62-Jährige anschliessend ins Spital.

Der 30-jährige Unfallverursacher blieb hingegen unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von rund 80000 Franken. Während der Personen- und Fahrzeugbergung musste der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. In der Folge kam es im Morgenverkehr zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 10 Uhr hat sich die Verkehrssituation wieder normalisiert. Im Einsatz standen Mitarbeitende der Stützpunktfeuerwehr Zug, des Rettungsdienstes Zug, eines Abschleppunternehmens, der Zentras sowie der Zuger Polizei. (rh/pd)