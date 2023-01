Unfall Zwei Mal Totalschaden und eine Geduldsprobe für Pendlerinnen und -pendler am Mittwochmorgen Man kennt es leider schon: Stau auf der A14 im Morgenverkehr wegen eines Unfalls. Am Mittwochmorgen war es wieder so weit. Zwei Autos sind ineinander geprallt und waren danach nur noch Schrott.

Die Unfallstelle auf der Autobahn A14 am Mittwochmorgen. Bild: Zuger Polizei

Pendlerinnen und Pendler, die von Zug her in Richtung Rotkreuz fahren, sind Stau gewohnt. Und auch an diesem Mittwochmorgen hält die A14 eine Prüfung für sie bereit: Wegen eines Unfalls zwischen Gisikon und der Verzweigung Rütihof.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in Fahrtrichtung Zug/Zürich. Ein 35-jähriger Autofahrer hat gemäss Zuger Polizei zu spät realisiert, dass der Verkehr aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ins Stocken geriet – und das vor ihm fahrende Auto stark bremsen musste. Beim Versuch, die drohende Kollision zu verhindern, sei er in das Heck des Autos geprallt – und auch in die Mittelleitplanke.

Autos reif für den Schrottplatz

Verletzt wurde bei der Auffahrkollision niemand. Die beiden am Unfall beteiligten Autos waren jedoch reif für den Schrottplatz. Sie mussten von einem privaten Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Der Zeitverlust am Mittwochmorgen betrug für die Autofahrerinnen und Autofahrer gemäss TCS rund 30 Minuten.

Der erwähnte ausserkantonale Autobahnabschnitt wird durch die Zuger Polizei betreut. (mme/stg)