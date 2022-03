Leserbrief Ungewisse Folgen Zur Weitergabe von Impfstoffen gegen das Coronavirus

Da will der Bundesrat 15 Millionen Dosen Impfstoff an andere Länder weitergeben, damit global möglichst viele Menschen Zugang zu sicheren und wirksamen Covid-19 Impfstoffen erhalten sollen. Wie bitte? Wirksam und sicher? Wie realitätsfremd sind Bundesrat und BAG? Von einem Impfstoff verlangt man, dass er zuverlässig gegen eine Infektion schützt. Wer heute noch behauptet, dass der mRNA-Impfstoff gegen Covid schützt, der kann keine Zahlen lesen. Covid macht keinen Unterschied zwischen Geimpften und Ungeimpften. Bleibt noch die Frage der Sicherheit.

Bezüglich Herzbeutel- und Herzmuskelentzündung besteht mit den Impfstoffen ein erhebliches Risiko, wie auch eine prominente Schweizer Sportlerin erfahren musste. Ferner schlägt die deutsche Krankenkasse BKK ProVita Alarm. Es gebe eine sehr erhebliche Untererfassung von Verdachtsfällen für Impfnebenwirkungen nach Coronaimpfung. Eine neue Peer-Review-Studie der Stanford Universität stellt fest, dass die durch die Covid-Impfstoffe erzeugten Spike-Proteine viel länger als angenommen und in höheren Konzentrationen als bei schwerkranken Covid-19-Patienten im Körper verbleiben mit ungewissen Folgen für die Gesundheit. Kann man da noch von «sicher» sprechen? Am besten entsorgt man die Impfungen im Sondermüll, bevor sie in anderen Ländern Schaden anrichten.

Rainer Kaiser, Walchwil