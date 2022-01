Unihockey Angstgegner bezwungen: Die Zugerinnen entzaubern die Wizards Die United siegt in der NLA gegen Bern Burgdorf mit 10:7. Ein Doppelschlag zu Beginn des Schlussdrittels sorgt für die Entscheidung.

Noemi Anderegg, Noelle Städler und Sabrina Ott (von links) freuen sich über einen Treffer. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Januar 2022)

Zug United hat die Partie gegen die Wizards Bern Burgdorf mit 10:7 gewonnen. Es war einer der seltenen Siege der Zugerinnen gegen diesen Kontrahenten. An Gelegenheiten hatte es nicht gemangelt: In den vergangenen zwei Saisons trafen diese Teams nicht nur in der Qualifikation, sondern jeweils auch in den Playoffs aufeinander – mit dem schlechteren Ende für die United.

Im jüngsten Aufeinandertreffen stand es nach 30:41 Minuten 4:4-Unentschieden, ehe Sabrina Ott nur 19 Sekunden nach dem Gegentreffer die neuerliche Zuger Führung erzielte – zum fünften Mal an diesem Abend. Jerketsen sorgte mit dem 6:4 vor der zweiten Pause für eine gute Ausgangslage. Ein Doppelschlag von Ravelius und Ott kurz nach Wiederbeginn war gleichbedeutend mit der Vorentscheidung. (bier)