Unihockey Auf und Ab hält an: Pflichtsieg und Klatsche für die Männer von Zug United Auf einen 5:3-Erfolg gegen Malans folgt eine 1:7-Niederlage gegen die Zürcher Grasshoppers in der NLA.

Zug mit Robert Nilsberth (in Blau) kann gegen die Grasshoppers nichts ausrichten. Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Die Unihockeyaner von Zug United haben im Kampf um die NLA-Playoffs mit Alligator Malans einen direkten Kontrahenten besiegt. Verdient, wenn auch mit 5:3 etwas knapp.

Die Partie am Samstag war spannend, ihr Ausgang bis kurz vor Schluss auf Messers Schneide. Die frühe 2:0-Führung (4.) gaben die Zuger bis zur 17. Minute wieder preis. Mit zwei weiteren Treffern zum 3:2 (24.) und 4:2 (39.) stellte das Team von Zugs Headcoach und Geburtstagskind Antti Rukonen den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Der 3:4-Anschlusstreffer (43.) brachte die Spannung nochmals zurück, mit dem Treffer zum 5:3 (59.) war der Mist aber geführt. Überragend war Zugs Johan Larsson mit drei Treffern und einem Assist.

Die Grasshoppers sind eine Nummer zu gross

Am Sonntag reiste der amtierende Meister nach Zug, die Grasshoppers Zürich. Dieser wurde seinem Renommee gerecht und gewann vor 280 Fans mit 7:1. Den Grundstein zum Erfolg legten die Gäste, die hinter dem SV Wiler-Ersigen auf dem zweiten Rang liegen, im mittleren Abschnitt (4:1).

Auch Alexander Hallén hat einen schweren Stand gegen die Zürcher. Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Das Fazit des zurückliegenden Wochenendes: Der Sieg gegen die Bündner war Pflicht, gegen die Zürcher durfte man hingegen verlieren. Nach dem sechsten Spieltag stehen die Zuger auf dem vierten Platz mit zwölfPunkten. Die Reserve auf das neuntklassierte Basel beträgt fünf Zähler.

Am nächsten Sonntag ist Tabellennachbar Rychenberg Winterthur in Zug zu Gast (16Uhr, Kantihalle). Tags zuvor treten die Zuger zum Cup-Achtelfinal beim B-Ligisten Thun an. Die Berner Oberländer sind derzeit im dritten Rang klassiert.