Unihockey Bei Zug United kommt es zu einer Rochade bei den ausländischen Spielern Anton Åkerlund und Johan Larsson werden für die Innerschweizer auf Torjagd gehen. Der junge Torhüter Leo Hagström bildet neu zusammen mit Nils Schälin das Torhüterduo. André Andersson, Alexander Larsson und Oliver Bäcklin kehren nach Schweden zurück, Petter Nilsson tritt vom Spitzensport zurück.

Bei Zug United kommt es zu einigen Umbrüchen. Bild: PD/Michael Peter

Nach zwei, respektive drei Jahren Kontinuität werden bei Zug United auf die kommende Saison hin laut Medienmitteilung neue Gesichter aus Schweden das Männerteam verstärken: Mit Anton Åkerlund und Johan Larsson haben die Zentralschweizer zwei hochkarätige Spieler verpflichten können.

Der 25-jährige Åkerlund ist mit 41 Punkten Topskorer bei IBK Dalen – ein Spitzenwert in der Schwedischen Liga. Nach seiner persönlich erfolgreichsten Spielzeit kommt ein Wechsel in die Schweiz zum idealen Zeitpunkt: «Ich wollte etwas Neues ausprobieren und Unihockey in einem anderen Land kennen lernen. Dafür finde ich die Schweiz und insbesondere Zug United ideal.»

Auch Johan Larsson hat eine für ihn persönlich äusserst erfolgreiche Saison beim schwedischen SSL Team IBK Dalen hinter sich. Der polyvalent einsetzbare Spieler wurde dafür von seinen Spielkollegen als MVP der Saison gekürt. Jetzt will er seine Spielmacher-Qualitäten auch in der Schweiz unter Beweis stellen.

Drei nordländische Stürmer verlassen das Team, einer tritt zurück

Verlassen wird Zug United Alex Larsson. Der Cupheld von 2020, der nach einer Kopfverletzung und Turban in der Overtime das entscheidende Tor schoss, geht nach drei Jahren zurück in seine Heimat. Auch André Andersson verlässt Zug nach zwei Jahren und wechselt zurück zu seinem Stammverein Växjö. Der linke Flügel bildete zusammen mit Alexander Hallèn ein kongeniales Duo, das Tore für Zug United am Laufmeter schoss. Mit Oliver Bäcklin verlässt zudem der dritte nordländische Stürmer die Zuger in Richtung Schweden.

Vom Spitzensport zurückgetreten ist Petter Nilsson. Seit der Aufstiegssaison 2016/17 war er fixer Bestandteil der Zuger Mannschaft. Der routinierte Schwede, der in der vergangenen Saison einmal mehr ein starker Rückhalt gewesen ist, hat hängt seinen Unihockeyhelm an den Nagel.

Umso erfreulicher, sei es, das ist der Mitteilung weiter zu entnehmen, dass mit Nils Schälin das Goalietalent in der vergangenen Saison den Schritt aus dem Schatten von Petter machen konnte. Schälin wird mit Leo Hagström das Goalieduo der kommenden Saison bilden. Der 23-Jährige kommt aus Linköping und studiert die kommenden zwei Semester in der Schweiz, weshalb er sich Zug United anschliesst. (cro)