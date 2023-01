Unihockey Bitter: Zug United gibt gegen den Aufsteiger eine 3:0-Führung preis Nach 20 Minuten führen die favorisierten Zuger mit 3:0 gegen Basel – am Ende heisst es 3:4 in der LUPL-Partie.

Zugs Torhüter Nils Schälin. Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Januar 2023)

Zug United hat die grosse Chance verstreichen lassen, sich in der Tabelle zu verbessern. Sie verloren am Dienstag gegen ­Basel mit 3:4 und bleiben so bei 33 Punkten.

Es war eine sehr, sehr ärgerliche Niederlage. Denn die Zuger führten nach dem ersten Drittel mit 3:0. Hallén (8. Minute), Arnold (14.) und Knüsel (18.) hatten getroffen.

Für den Verteidiger Noel Knüsel war es der ­erste Saisontreffer. Er sprach im Vorfeld der Partie davon, dass ein Sieg gegen die noch um die Playoffqualifikation kämpfenden Basler Pflicht sei.

Zugs Tobias Flütsch hat das Nachsehen. Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Januar 2023)

Der Natispieler in grosser Form

Doch ­seine Worte verhallten anscheinend ungehört. Der Aufsteiger drehte die Partie, obschon er das erste Tor erst kurz vor Ablauf des zweiten Drittels erzielte. Einmal mehr war es der Nationalspieler Patrick Mendelin, der seinem Team die entscheidenden Inputs gab.

Nach dem 1:3 erzielte er auch das 2:3 (51.) und schliesslich den Siegtreffer. Dieser fiel vier Sekunden vor Ablauf der ­regulären Spielzeit. Ebenfalls ­ärgerlich aus Zuger Sicht: Den zweiten Treffer der Basler ermöglichten sie wegen einer Strafe infolge eines Wechselfehlers.

Basels Patrick Mendelin (Nummer 50) ist die grosse Figur der Partie. Bild: Maria Schmid (Zug, 24. Januar 2023)

Die LUPL-Meisterschaft geht für das Team von Trainer Antti Ruokonen am Samstag mit der Partie in St.Gallen weiter (18 Uhr, Tal der Demut).

Frauen müssen sich gedulden

Ein gutes Omen: An selber Stätte gewann das Zuger Frauenteam am vergangenen Wochenende mit 11:0. Auch in der nächsten Partie gegen die zweitletztplatzierten Riders sind die Zugerinnen klar favorisiert. Jene wird wegen der Nationalmannschaftspause erst am 11. Februar ausgetragen.