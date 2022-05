Unihockey Das Kader von Zug United bleibt beisammen Zug United kann auch in der kommenden Saison auf ihre Stammspieler zählen. Die Stürmer Severin Nigg, Adrian Furger, Mario Stocker sowie Verteidiger Andrea Menon bleiben dem Team erhalten.

Zug United (12 Tim Mock, 5 Silvan Maurer) beim Playoff-Viertelfinal gegen Alligator Malans in der Dreifachturnhalle Zug. Bild: Roger Zbinden (13. März 2022)

Adrian Furger und Severin Nigg sind seit ihrer Juniorenzeit bei Zug United und werden das auch über die aktuelle Spielzeit bleiben. Beide Stammkräfte haben ihre Verträge verlängert. Furger ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der dank seiner Schnelligkeit und Schussstärke stets gefährliche Aktionen kreieren kann: «Ich spielte schon seit meiner Juniorenzeit Stürmer und Verteidiger. Beide Positionen haben ihre Reize und machen Spass. Entscheidend ist für mich, dass ich dem Team helfen kann.»

Severin Nigg nimmt trotz seiner erst 21 Jahre bereits die fünfte Saison in der NLA in Angriff, half aber in der vergangenen Spielzeit in seinem letzten Juniorenjahr der U21, den Schweizer Meistertitel zu sichern. Der filigrane Techniker hat schon mehrfach Aufgebote für die U23-Nationalmannschaft erhalten und will in den kommenden Jahren einen nächsten Schritt machen.

«Dafür ist Zug United das ideale Team. Ich erhalte vom Trainer viel Vertrauen, allerdings hält er auch nicht mit Kritik zurück. Zudem will der Verein und das Team an die Spitze und sucht dadurch stets Verbesserungsmöglichkeiten auf allen Ebenen», meint der Hünenberger.

Für eine weitere Saison wird auch Andrea Menon am Zugersee bleiben. Der Tessiner startet in seine mittlerweile siebte Saison bei Zug und ist als hart arbeitender Verteidiger ein wichtiger Faktor in der Zuger Defensive. Mario Stocker wird seine zweite Spielzeit mit den Zentralschweizern in Angriff nehmen. (ps)