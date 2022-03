Unihockey Der Showdown findet in der Zuger Sporthalle statt: Wer verliert, ist draussen Zug United trifft am Samstag im entscheidenden NLA-Viertelfinalspiel auf Malans.

Das Duell von Zugs Adrian Uhr (vorn) und dem Malanser Damian Rohner steht für die enge Serie. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Die bisherige Playoff-Serie zwischen Zug United und Alligator Malans war durchaus ein Spiegelbild der Qualifikation der beiden Mannschaften – durchsetzt mit Hochs und Tiefs. Wunderbaren Exploits folgten unerklärliche Ausrutscher. So spielte sich Malans nach der Auftaktniederlage in der Serie scheinbar in einen Rausch, feierte drei Kantersiege de suite.

Zweimal blieben sie dabei gar ohne Gegentreffer, obwohl Shut-outs für Unihockey-Goalies fast noch seltener sind als ein Volltreffer im Lotto. Mit dem Saisonende vor Augen fand am letzten Wochenende jedoch Zug zurück in die Serie. Am Samstag geht es in der Zuger Sporthalle um das Weiterkommen (ab 16 Uhr).

Nach sechs teilweise engen Partien dürften die Coaches Antti Ruokonen und Pius Caluori kaum mehr grosse Überraschungen in der Hinterhand haben. Der Finne hinter der Zuger Bande hatte am letzten Wochenende die gute alte Manndeckung aus dem Hut gezaubert und damit wohl zumindest die Malanser Trainercrew etwas überrumpelt haben. Allerdings liessen sich die Bündner darob nicht gross beirren und verfolgten ihren Gameplan mit einem geduldigen Spielaufbau konsequent weiter.

Konterstärke versus Freischlagkunst

Was haben also die beiden Teams für das Entscheidungsspiel noch im Köcher? Die Malanser überzeugten bisher mit Geduld und schnellem, effizientem Umschaltspiel. Die Zuger taten ihnen vor allem in den Spielen 2 bis 4 den Gefallen, gar naiv und kopflos die Räume auch anzubieten. Auf der anderen Seite liessen sich die Alligatoren wiederholt von Freischlägen der Zentralschweizer düpieren und dürften unter der Woche dieses Manko vertieft unter die Lupe genommen haben.

Für die Zuger ist es nach der epischen Viertelfinalserie im Vorjahr gegen den späteren Finalisten Wiler-Ersigen zwar das zweite siebte Spiel in Folge, doch zuvor waren sie noch nie in dieser Situation gewesen. In der letzten Saison fanden sie nach dem 3:3-Ausgleich in der Serie keine Energie mehr für die Belle und blieben ohne Chance gegen den Schweizer Rekordmeister.

Für die deutlich Playoff-erfahreneren Malanser sind solche entscheidenden Spiele bekannter. Letztmals trugen sie im Halbfinal der Saison 2018/19 eine Belle aus – und unterlagen bei den Grasshoppers 3:9. Fünf Jahre liegt der letzte Erfolg in einem siebten Spiel zurück; damals im Viertelfinal gegen Kantonsrivale Chur. Immerhin zwölf Spieler des damaligen Teams gehören auch heute noch zum Kader von Malans.