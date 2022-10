Unihockey Die Zuger finden zum Erfolg zurück und schlagen Köniz Zug United gewinnt gegen die Berner mit 4:2 in der Nationalliga A – Goalie Leo Hagström sticht hervor.

Nach einer Negativphase hat Zug United am Sonntag einen eminent wichtigen Sieg gefeiert. Vor 250 Fans in der heimischen Kantihalle besiegte das Team Köniz mit 4:2 (2:1, 0:0, 2:1).

Zugs Adrian Bachmann freut sich über seinen Treffer. Bild: Alexandra Wey (Zug, 23. Oktober 2022)

Für Zug United trafen Tim Mock, Adrian Bachmann, Alexander Hallén und Julian Nigg. Überragend auf Zuger Seite war der Keeper Leo Hagström.

Die Baisse überwunden

Zuvor hatte United zwei Niederlagen in der NLA-Meisterschaft – gegen GC Zürich und Rychenberg-Winterthur – sowie das überraschende Aus im Cup beim NLB-Vertreter Thun zu verkraften.

Zug mit Maurus Christen (links) kämpft sich zum Sieg. Bild: Alexandra Wey (Zug, 23. Oktober 2022)

Mit fünf Siegen und drei Niederlagen bleiben die Zuger nach etwas mehr als einem Drittel der Qualifikation in Sichtkontakt mit der Top 4. Die Zuger sind auf Kurs, was das primäre Ziel, das Erreichen der Playoffs, betrifft. Die Reserve auf Basel, das auf Rang 9 liegt, beträgt nun bereits acht Punkte.

Unterbruck wegen der WM

Nun wartet eine rund einmonatige Meisterschaftspause, dies wegen der Heim-Weltmeisterschaft in Zürich und Winterthur. Das nächste Spiel in der Meisterschaft bestreiten die Zuger am 20. November gegen Waldkirch-St. Gallen.