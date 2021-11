Unihockey Die Zugerinnen haben das schlechtere Ende vom Spektakelspiel Im Duell zweier NLA-Tabellennachbarn verliert die United in Chur mit einem Tor Unterschied.

Julia Ravelius (am Ball) erzielt zwei Zuger Treffer. Bild: Roger Zbinden (Zug, 25. September 2021)

Die Zugerinnen sind Piranha Chur 5:6 unterlegen. Bezeichnend für das Auf und Ab in dieser mitreissenden Partie war der Startabschnitt. Nach dem Führungstreffer für die Bündnerinnen (7.) drehten die Gäste die Begegnung: Ravelius, Jerkesten und Ronja Bichsel erzielten die Treffer zum 3:1 für die Zugerinnen.

Bichsels Treffer fiel 50 Sekunden vor der ersten Drittelpause. Doch das reichte nicht, um den Zwei-Tore-Vorsprung über die Zeit zu retten. 14 Sekunden vor der Sirene gelang Rüttimann das zweite Tor für Chur. In der 32. Minute erhöhte Ravelius auf 4:2 für die Gäste. So lautete das Skore auch noch, als Churs Rensch nur die Latte traf (39:17 Minuten). Doch wiederum schafften es die Zugerinnen nicht, mit zwei Längen Vorsprung in die Pause zu gehen. Diesmal kassierten sie 15 Sekunden vorher einen weiteren Gegentreffer.

Eine letzte Wende zu Gunsten von Chur

Und nach Wiederbeginn dauerte es nicht lange, ehe die Gastgeberinnen jubelten. Suter erzielte das 4:4. Zug steckte nicht auf – im Gegenteil: Ronja Bichsel traf 32 Sekunden später zum 5:4. Doch Rüttimann (45.) und Berger (58.) sicherten dem leichten Favoriten dank ihrer Treffer letztlich doch den Sieg.

Nächstes Wochenende wartet eine Doppelrunde auf Zug United. Die Gegner könnten unterschiedlicher nicht sein: Am Sonntag empfängt man das Schlusslicht Frauenfeld, am Sonntag geht’s zum Spitzenteam nach Kloten. (bier)