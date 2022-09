Unihockey Die Zugerinnen verlieren in Burgdorf Fokus und Spiel Bei der 5:6-Niederlage gibt Zug United in der NLA eine 3:0- sowie eine 5:3-Führung preis.

Auch für Zugs Trainer Sascha Rhyner war es eine nervenaufreibende Angelegenheit. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 11. September 2022)

Als sich die rund 100 Zuschauer in Burgdorf auf ein Penaltyschiessen einzustellen begannen, erlöste Anja Wyss das Heimteam vor Ende der Verlängerung. Sie wurde bei einem Freischlag aus der Ecke von den Zugerinnen komplett vergessen und traf mit einem schönen Direktschuss.

Es war bereits der dritte Treffer der im Oktober 18 Jahre alt werdenden Nationalspielerin, die das erste Drittel noch als Ersatzspielerin verfolgt hatte. In der Verlängerung war der Torerfolg die logische Konsequenz, denn die Bernerinnen hatten diese dominiert und waren kurz zuvor gleich dreimal in bester Position an Zugs Goalie Micheline Müller gescheitert.

Bianca Böhi erzielte ihre ersten Tore

Dabei hatte der Abend aus Zuger Sicht gut begonnen. Im ersten Drittel übernahmen sie das Spieldiktat und fanden die Lücken in der Abwehr von Burgdorf. Nach einem Schuss von Emma Hedlund stand Bianca Böhi am richtigen Ort und verwertete den Abpraller reaktionsschnell. Nur zwei Minuten später liess Denisa Ratajova ihre Klasse aufblitzen, als sie mit einem Direktschuss genau in die entfernte Torecke traf.

Die Zugerinnen blieben auch nach dem Blitzstart gefährlich, jedoch fand auch das Heimteam besser in die Partie und kam zu Chancen. Im zweiten Spielabschnitt war es abermals Böhi, die mit einem Backhandschuss erfolgreich war – 3:0 für die Gäste. Für die 21-Jährige waren es die ersten Tore in der höchsten Spielklasse.

Zwei schnelle Gegentreffer

Mit zunehmender Fortdauer des Spiels fanden jedoch auch die Bernerinnen Lücken in der Zuger Abwehr. Eine solche nutzte bei Spielhälfte Wyss, die nach einem Konter den freiliegenden Ball noch über die Linie drückte. Mit einem Doppelschlag innert 22 Sekunden stellte Burgdorf wenig später das Resultat auf 3:3. Erst war Sara Christen, die ungedeckt Freiräume vorfand, erfolgreich. Dann schloss Wyss einen schön gespielten Angriff mit drei Direktpässen mit einem Direktschuss ab.

Das Momentum schien auf die Seite der Gastgeberinnen gekippt zu sein, als Ratajova nur 27 Sekunden nach dem Ausgleich die Zentralschweizerinnen wieder in Führung brachte. Die Zugerinnen erwischten einen guten Start in den dritten Spielabschnitt. Ratajova fand die Neu-Nationalspielerin Ronja Bichsel frei stehend vor dem Tor – 5:3.

Bernerinnen gleichen wieder aus

Die Wizards fanden aber wieder einen Weg zurück ins Spiel. Erst bediente Wyss die vor dem Tor komplett vergessene Annika Dierks (51.), und drei Minuten später verschaffte sich Tanja Kyburz mit einer kleinen Gegenbewegung den nötigen Platz, um 5:5 zu verwerten.

Im Anschluss liessen erst die Zen­tralschweizerinnen eine Überzahlgelegenheit aus, dann auch die Bernerinnen. Zugs Captain Weronika Noga erklärte nach der Partie:

«Wir sind zwar gut gestartet, haben dann aber Tempo und Fokus etwas verloren, und der Gegner konnte unsere Fehler ausnutzen.»

Die Zugerinnen liegen in der NLA, die neuerdings Lidl Unihockey Prime League heisst, mit einem Punkt nach zwei Matches im achten Rang.