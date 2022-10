Unihockey Ein Zittersieg und ein souveräner Erfolg für Zug United Die Zugerinnen arbeiten sich in der NLA-Meisterschaft weiter nach oben und geben sich im Cup keine Blösse.

Zug mit Ivana Supakova (in Blau) erfährt am Dienstag, wer der Gegner im Viertelfinal ist. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Der Ball kullerte nochmals aufreizend langsam und nahe an der Torlinie hinter Micheline Müller. Irgendwie brachte Weronika Noga ihre Stockschaufel noch rechtzeitig vor der Stürmerin des UHC Laupen an den Ball und klärte die Situation. Die Capitaine rettete damit den letztlich noch erzitterten 4:3-Sieg in der Sporthalle Elba in Wald ZH.

Aus Sicht der Zugerinnen wäre die heisse Schlussphase, in der die Zürcher Oberländerinnen mehrere Chancen auf den Ausgleich hatten, durchaus vermeidbar gewesen. Zum einen trafen sie im ersten Drittel zweimal durch Sabrina Ott sowie einmal im Schlussdrittel durch Ronja Bichsel nur die Torumrandung.

Zum anderen gaben sie gegen Spielende die Kontrolle aus der Hand. Dabei schienen die Zentralschweizerinnen bis Mitte des dritten Spielabschnitts das Geschehen unter Kontrolle zu haben.

Letztlich war es ein Erfolg des Willens

Schon der Start in die Partie gelang ihnen gut. Nach Otts erstem Pfostenschuss (3.) brachte Topskorerin Denisa Ratajova ihre Farben nach einem schönen Angriff 1:0 in Führung. Die Ausgleichstore Laupens zum 1:1 und zum 2:2 brachten Zug nicht aus dem Konzept, Romana Gemperle sowie Isabelle Gerig brachten die Gäste jeweils wieder in Führung. Und als Noga im Powerplay zum 4:2 trafen, waren die Zugerinnen auf Kurs.

Der Vorsprung schmolz jedoch knapp sechs Minuten vor Schluss, als Annina Eisenbart einen schön vorgetragenen Konter platziert abschloss. Zugs Center Bianca Böhi sagte nach dem Spiel: «Dank unseres Kampfgeistes und Willens konnten wir das Spiel für uns entscheiden. Aber Wir haben auch heute einige guten Chancen nicht verwertet.»

Shutout für Goalie Riboni im Cup

Tags zuvor hatte sich Zug United dank eines starken Startdrittels beim NLB-Spitzenteam Lejon Zäziwil für den Viertelfinal im Schweizer Cup qualifiziert. «Wir schossen im ersten Drittel unsere Tore und legten den Grundstein für den Sieg», sagte Stefanie Burkhardt.

Schon acht Minuten und Toren von Gerig, Ivana Supakova sowie Aileen Röösli führte der oberklassige Favorit mit 3:0. Noch vor der ersten Pause legten Gemperle im Powerplay und Sabrina Ott nach. Damit war die Partie nach 20 Minuten praktisch entschieden.

Goalie Livia Riboni war erst mit zunehmender Fortdauer der Partie etwas gefordert und hielt ihr Tor rein. Die Auslosung der Viertelfinalpartien findet am Dienstag statt.