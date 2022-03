Unihockey Für Zug United folgt ab Samstag das «Bonusprogramm» Im NLA-Playoff-Halbfinal wartet der Qualifikationssieger Grasshoppers Zürich.

Die Zuger Tim Mock feiert (links) und André Andersson wollen wieder jubeln. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022) / Luzerner Zeitung

Am Samstag beginnt die Halbfinalserie zwischen den Grasshoppers Zürich und Zug United (18 Uhr, Hardau). Am Sonntag geht es in Zug weiter (17 Uhr, Kantihalle). Die Favoritenrolle zwischen dem souveränen Sieger der Qualifikation, Grasshoppers, und dem Vierten, Zug United, ist klar verteilt. Die Zürcher hatten einzig in der abschliessenden Doppelrunde der Qualifikation – unter anderem just gegen Zug – einen kleinen Durchhänger.

Danach gewannen sie souverän den Cup gegen Kantonsrivale Winterthur und liessen im Playoff-Viertelfinal dem anderen Kantonsrivalen Uster keine Chance. 8:1, 10:4, 11:6 und 11:1 lautete das Verdikt in den vier Partien. Und dabei hatten den Stadtzürchern zuletzt mit Claudio Laely und Christoph Meier zwei wichtige Spieler gefehlt, die indes für den Halbfinal wieder zurück im Kader sein dürften.

Wende hat den Zugern Selbstvertrauen gegeben

Die Zuger ihrerseits hatten wesentlich mehr Mühe in der Qualifikation, die sie dank eines Schlussspurts im vierten Rang beendeten, und auch im Viertelfinal. Gegen Alligator Malans lagen sie nach vier Spielen mit drei klaren Niederlagen 1:3 zurück und schafften nur dank eines Kraftakts überhaupt die erste Halbfinalqualifikation. Nicht zuletzt dank des Duos André Andersson/Alexander Hallén, das bei den drei Niederlage torlos geblieben war, gelang den Zentralschweizern die Wende und schliesslich auch der Sieg im Spiel 7 am vergangenen Samstag.

Massgeblichen Anteil am 5:2-Erfolg in der «Belle» hatte Zugs Captain Tim Mock mit seinen beiden Treffern vom 1:2 zum 3:2. Und für den 24-Jährigen wird der Halbfinal doppelt zur Freude. Zum einen durchlief er die Juniorenstufe bei den Grasshoppers, zum anderen spielt sein Bruder Moritz noch immer dort.

Überhaupt ist es für einen grossen Teil des Zuger Teams auch eine Begegnung mit der Vergangenheit. Die Zuger Junioren Manuel Staub, Tobias Flütsch, Nik Odermatt, Noel Knüsel und Valentin Egli absolvierten mehrere Jahre bei den Stadtzürchern; Colin Khan, Silvan Maurer, Mario Stocker und Andrea Menon sind ehemalige Junioren der Grasshoppers.