Unihockey Gezittert und gewonnen: Zug United besiegt den Aufsteiger Basel knapp Den Zugern glückt die Reaktion auf die jüngste Niederlage mit einem 7:6-Sieg.

Überragend: Zugs Robin Nilsberth sammelt vier Skorerpunkte. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Oktober 2022)

Nach dem resultatmässig enttäuschenden Aufritt in Chur (6:9-Niederlage), einem Gegner der hinteren Tabellenregion der LUPL (ehemals NLA), gewann Zug United bei Basel Regio.

Im Sportzentrum Pfaffenholz vor lediglich 130 Fans führten die Zuger bis zur zweiten Drittelspause 6:3 und waren auf Siegeskurs. Bis zu diesem Zeitpunkt hätte die Führung noch höher ausfallen müssen, denn Adrian Furger (37.) und Robin Nilsberth (40.) trafen nur die Latte.

Diesmal gibt Zug es nicht aus der Hand

Würde sich das rächen, wie in Chur, als Zug eine 4:1-Führung verspielte? Zug führte später mit 7:4, ehe den Baslern tatsächlich noch zwei Treffer gelangen. Nervenflattern war angesagt. Schliesslich gewannen die Gäste und bejubelten nach der Schlusssirene drei Punkte.

Dank dem siebten Sieg im elften Spiel stehen die Zuger im gesicherten Mittelfeld und haben wieder Sichtkontakt zu den Topteams. Zug trennen nur fünf Punkte von Tabellenführer Wiler-Ersigen.

Bester Spieler war Zugs schwedischer Weltmeister Robin Nilsberth mit drei Treffern und einem Assist. Er war der überragende Akteur in einem wieder funktionierenden United-Kollektiv, wie Keeper Leo Hagström nach dem Duell sagte:

«Wir haben heute hart gearbeitet und jeder kämpfte, wir waren wieder ein Team.»

Captain Tim Mock ergänzte: «Die Leistungssteigerung kam. Wir zeigten uns heute stark verbessert, nun wollen wir am Wochenende bei Floorball Thurgau nachdoppeln.» Die Partie findet am Sonntag statt und beginnt um 17Uhr in der Kantonsschule Romanshorn.

Spitzenspiel für das Frauenteam

Zugs Frauen gastieren am Samstag in Zollbrück (16 Uhr, Ballsporthalle). Es ist die Begegnung des Zweiten mit dem Dritten der LUPL-Tabelle.