Unihockey Hoorn ist definitiv Zug-United-Präsident – und eine Vereinslegende tritt ab An seiner Generalversammlung hat der NLA-Klub im Vorstand die Weichen für die Zukunft gestellt.

Pascal Hoorn (links) hat das Präsidentenamt offizielle übernommen, der langjährige Vizepräsident Hans Bachmann hat derweil genug. Bild: PD

Der bisher interimistisch tätige Pascal Hoorn ist neuer Präsident von Zug United, wie der Verein mitteilt. In die acht Monate seiner Tätigkeit als Nachfolger des aus persönlichen Gründen kurzfristig zurückgetretenen Patrick Trachsel fielen grosse Erfolge: Die Schweizer Meistertitel der U21-Junioren und U17-Juniorinnen sowie die erstmalige Halbfinalqualifikation der Männer in der NLA.

Abseits der Halle wurde unter der Leitung von Hoorn in Zusammenarbeit mit einer Taskforce die Reorganisation im Verein vorangetrieben, «um die Ambitionen der Kolinstädter nachhaltig zu stärken», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Neo-Präsident freut sich auf den offiziellen Amtsantritt und wird folgendermassen zitiert:

«Die ersten acht Monate im Amt haben mir gezeigt, wie viel Potenzial und Leidenschaft in diesem Verein steckt. Vom Vorstand über die Vereinsmitglieder bis hin zu den Helferinnen und Helfer herrscht eine unterstützende und positive Stimmung, auf welcher ich auch in Zukunft aufbauen will.»

Im Weiteren wurde Geri Nigg neu in den Vorstand gewählt. Er ist schon seit vielen Jahren bei Zug United in verschiedenen Helferfunktionen tätig.

Bachmann tritt ab

Zudem wurde an der Generalversammlung publik, dass Hans Bachmann nach elfeinhalb Jahren von seiner Tätigkeit als Vizepräsident zurücktritt.

Bachmann, auch bekannt als «Mister Unihockey» in Zug, hat in seinen Amtsjahren verschiedene Funktionen im Vorstand übernommen und so laut dem Klub einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass Zug United heute auf soliden Beinen steht. (bier)