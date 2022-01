Unihockey Jetzt wird es eng im Kampf um die Playoff-Plätze: Zug verliert auch in Winterthur Nach der 2:5-Niederlage beim direkten Konkurrenten HC Rychenberg präsentiert sich die Situation in der NLA-Tabelle äusserst spannend.

Manuel Staub (in Blau) ist einer von nur zwei Zuger Torschützen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 9. Januar 2022)

Lange blieb die Kabinentüre von Zug United in den Katakomben der Axa-Arena in Winterthur nach der Partie geschlossen. 2:5 verloren die Zentralschweizer die Partie am Mittwochabend; es war die dritte Niederlage in den letzten vier Spielen – allesamt gegen direkte Konkurrenten im Kampf um die Playoff-Plätze. Einzig gegen das inferiore Sarnen reichte es vor Weihnachten zu einem Vollerfolg.

In die Saison gestartet, den Abstand zu den Top 4 zu verringern, beträgt nun die Reserve auf das neuntplatzierte Waldkirch-St. Gallen noch einen Verlustpunkt. Die lange Liste der Abwesenden in den letzten Wochen war zweifellos wenig hilfreich. Vor allem der Puncher André Andersson, der wegen einer Coronainfektion in Schweden festhängt, fehlte den Zugern offenkundig. Zugs Trainer Antti Ruokonen sprach nach der Niederlage in Winterthur das Hauptproblem an:

«Wir schiessen nur zwei Tore, und diese erzielten Verteidiger.»

Die offensive Harmlosigkeit der Zuger offenbarte sich an diesem Abend in der sehenswerten Arena in der Schlussphase. Als Levin Conrad knapp sechs Minuten vor dem Ende wegen eines Stockschlags auf die Strafbank musste, gelang es den Zugern kaum, Druck auf das Tor des stark aufspielenden Nick Schüpbach zu machen. Im Gegenteil waren es die Zürcher, die mehrheitlich in Ballbesitz waren. Und auch als die Zentralschweizer den Torhüter durch einen sechsten Feldspieler ersetzten, fanden sie keinen Weg durch die vielbeinige Abwehr des Heimteams. Vielmehr rettete Captain Tim Mock gleich mehrfach im Stile eines Eishockey-Goalies gegen Winterthurer Abschlüsse aufs leere Gehäuse, ehe auch er sechs Sekunden vor Schluss kapitulieren musste.

Die Chancen waren vorhanden

Dabei waren die Zuger gut in die Partie gestartet und gingen durch das erste Saisontor von Manuel Staub in Führung. Der Verteidiger bezwang Schüpbach mit einem präzisen Distanzschuss. In der Folge entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich der 21-jährige Nils Schälin im Zuger Tor auszeichnen konnte und sein Talent unter Beweis stellte. Auf der anderen Seite vergaben Adrian Furger oder Alexander Hallén hochkarätige Chancen.

Kursweisend war letztlich der mittlere Spielabschnitt. Die Winterthurer kamen schwungvoller aus der ersten Pause und umspielten die Zuger Defensive gleich mehrfach. So standen Daniel Keller und Noah Aeschimann jeweils frei zentral vor dem Tor und hatten keine Mühe, das Spiel zugunsten der Gastgeber zu drehen. Das Momentum auf ihrer Seite liessen die Gastgeber immer weniger zu und nutzten die sich bietenden Räume, ohne jedoch das Skore zu erhöhen.

Die Vorentscheidung fiel nach 41 Sekunden im dritten Drittel. Furger verlor einen Ball in der Offensivbewegung, den Winterthurer Konter schloss Püntener aus spitzem Winkel ab. Und der Berner in Zürcher Diensten war auch am 4:1 beteiligt, das Levin Conrad nach einem Doppelpass mit ihm erzielte. Wohl gelang Andrea Menon nur 20 Sekunden später der Anschlusstreffer. Es war dies jedoch zehn Minuten vor Schluss die gefühlt letzte brenzlige Situation für Schüpbach. Schliesslich gewannen die Winterthurer mit 5:2.

Zug liegt nun hinter Rychenberg auf dem siebten Platz der NLA-Tabelle und spürt den Atem der Verfolger Chur und St. Gallen im Nacken.