Unihockey Schaft es Zug United mit einem gutem Gefühl in die Pause zu gehen? Das Männerteam empfängt am Samstag die Mannschaft aus Köniz zum vorerst letzten NLA-Match.

Die Zuger mit Stürmer Alexander Hallén (links) wollen die Negativspirale stoppen. Bild: Alexandra Wey (Zug, 16. Oktober 2022)

Die Euphorie der ersten Wochen ist bei Zug United verflogen. Das Team hat zuletzt in der NLA-Meisterschaft zweimal verloren und ist zudem im Cup am B-Ligisten aus Thun gescheitert.

Vor dem vierwöchigen Unterbruch wegen der WM in Zürich und Winterthur steht am Samstag noch eine Partie an. Die auf Platz 5 liegenden Zuger empfangen ab 16 Uhr das drittplatzierte Floorball Köniz in der Kantihalle.

Ein Erfolg gegen die keinesfalls unwiderstehlichen Berner würde die Zuger mit einem guten Gefühl in die lange Pause gehen lassen.