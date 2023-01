Unihockey 3:2 gegen Burgdorf – Zug United steht im Cupfinal Die Zugerinnen spielen am 18. Februar in der Berner Wankdorfhalle um die Trophäe.

Zug United hat die Chance, zum dritten Mal nach 2007 und 2014 den Cupsieg bei den Frauen zu holen. Die Zugerinnen aus der LUPL (ehemals NLA) gewannen am Samstagabend gegen den Ligarivalen Wizards Bern Burgdorf mit 3:2.

Der Final findet am 18. Februar in der Berner Wankdorfhalle statt. Der Gegner der Zugerinnen wird in der Partie zwischen Berner Oberland und Winterthur ermittelt.