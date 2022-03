Unihockey Zug United lässt den zweiten Streich folgen und erzwingt das Entscheidungsspiel gegen Malans Nach zwei Erfolgen am Wochenende (4:2 sowie 5:4 nach Verlängerung) geht es am 26. März in Zug um das Weiterkommen.

Die Zuger können endlich wieder jubeln. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Die Zuger haben starke Nerven bewiesen und Malans am Wochenende zweimal bezwungen. Jetzt steht es in der Viertelfinalserie 3:3, am kommenden Samstag geht es im letzten Match in Zug um das Weiterkommen.

An den jüngsten Erfolgen hatten die zuvor gescholtenen Schweden einen grossen Anteil. So traf am Sonntagabend Topskorer Alexander Hallén in der vierten Minute der Verlängerung zum siegbringenden 5:4, dies auf Pass von André Andersson. Auch tags zuvor hatten die beiden beim 4:2-Sieg vor knapp 400 Fans in der Zuger Kantihalle mehrere Skorerpunkte gesammelt.

Die Stimmung in der Kantihalle war grossartig. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

«Wir brauchen den Druck, mit dem Messer am Hals wachsen wir über uns hinaus», sagte Zug-United-Flügelspieler Adrian Furger nach der ersten Partie des Wochenendes. Tatsächlich vollbrachte sein Team im Spiel der letzten Chance im Playoff-Viertelfinal am Samstag gegen Alligator Malans eine nahezu perfekte Leistung. Der Captain Tim Mock zeigte auf: «Wir hatten nichts mehr zu verlieren. Wir haben die Linien umgestellt und ein Manndeckungssystem angewendet, das fruchtete. Die Bündner konnten sich nicht mehr so entfalten wie in den Spielen zuvor.» Die United-Spieler überzeugten im Kollektiv, warfen sich in die Schüsse und zeigten eine starke Moral.

Starke Torhüterleistung

Defensiv überzeugend und angetrieben von einem überragend agierenden Keeper Petter Nilsson – er wurde zum Best Player ausgezeichnet – bot Zug United im Spiel Nummer fünf starke Gegenwehr. Die Partie war hart umkämpft. Zwei Minuten vor dem Ende stand es 2:2. Larsson und Andersson hatten für die United getroffen. Den Siegtreffer in der 59. Minute erzielte Adrian Furger. André Andersson sorgte mit einem Treffer in das leere Tor für das Endresultat. Tim Mock sagte: «Das heutige Spiel hat auch gezeigt, dass die Serie spannender ist, als es die Resultate vermuten liessen. Die Kanterniederlagen waren brutal und haben das Gezeigte auf dem Feld nicht widerspiegelt.»

Zugs Goalie Petter Nilsson gab eine starke Vorstellung. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. März 2022)

Tatsächlich sind viele Resultate in dieser Serie extrem ausgefallen. Auf den 8:4-Auftaktsieg der Zuger folgten drei Niederlagen in Serie: 0:4; 3:12 und 0:9. «Malans war in den jüngsten Partien sehr effizient und machte aus seinen Chancen einfach die Tore», meinte Zugs Sportchef Bruno Schelbert nach Spiel fünf. «Wir waren auf Wiedergutmachung aus. Die Reaktion nach den resultatmässig enttäuschenden Ergebnissen kam heute.»

Am Sonntag liess das Team die zweite Reaktion folgen und hat damit das Entscheidungsspiel erzwungen. Jenes beginnt am nächsten Samstag um 16 Uhr in der Zuger Kantihalle.