Unihockey Zug United verpflichtet einen Weltstar Der derzeit beste schwedische Verteidiger und dreifache Weltmeister Robin Nilsberth wechselt auf die kommende Saison mit einem Mehrjahresvertrag zum NLA-Klub.

Zug United ist auf die kommende Saison ein Transfer gelungen, der in der Unihockeywelt für Aufsehen sorgt. Robin Nilsberth, unumstrittener Leader beim mehrfachen schwedischen Meister Storvreta und in der Nationalmannschaft, wechselt laut einer Mitteilung des Vereins nach 15 Jahren in der höchsten schwedischen Liga SSL nach Zug. Der 32-jährige Rechtsausleger habe einen Mehrjahresvertrag unterzeichnet und werde sich bereits im Juni dem neuen Team anschliessen.

98 Länderspiele hat der 1,94 Meter grosse Hüne für Schweden absolviert und dabei 99 Punkte (50 Tore, 49 Assists) verbucht. Er wird im kommenden November in der Schweiz voraussichtlich zum sechsten Mal an Weltmeisterschaften teilnehmen und dabei den vierten WM-Titel anstreben.

Keine Angaben zu Finanziellem

Nilsberth wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert: «Nach 15 Jahren SSL ist für mich der Zeitpunkt gekommen, eine neue Herausforderung zu suchen. Das Gesamtpaket von Zug United hat mich überzeugt. Der Klub hat hohe Ziele, und ich will helfen, diese zu erreichen.»

Der Zuger Sportchef Bruno Schelbert meint: «Robin hat in den letzten Jahren konstant unter dem Druck, die Meisterschaft zu gewinnen, hervorragende Leistungen gebracht und ist als Leader aufgetreten. Seine Einstellung zum Sport kann nicht professioneller sein. Diese Komponenten haben wir für unser Team gesucht. Jemand, der mithilft, die Jungs auf einen nächsten Level zu bringen.»

Die Situation erinnert an das Jahr 2016, als Zug United mit Billy Nilsson einen schwedischen Starstürmer verpflichtete. Derzeit kämpfen die Zuger gegen Malans um den Einzug in den Playoff-Halbfinal. (bier)