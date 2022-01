Unihockey Die United-Frauen treffen auf den Angstgegner Am Sonntag geht es in der Nationalliga A gegen Burgdorf. Schon tags zuvor ist das Team im Einsatz.

Gelingt Zug mit Weronika Noga (in Blau) ein Erfolg über die Bernerinnen? Stefan Kaiser (Zug, 19. Dezember 2021)

Auf die Frauen von Zug United warten zwei Aufgaben in der NLA. Am Samstag gastieren sie in Winterthur (18 Uhr, Oberseen), am Sonntag empfangen sie Burgdorf (18.30 Uhr, Kantihalle).

Die Bernerinnen gelten als Angstgegner der Zugerinnen. Im Dezember haben sie sich mit der Norwegerin Emma Lunde verstärkt. (bier)