Unterägeri Besitzer sucht Geschäftspartner oder Nachfolgerin für Unverpackt-Laden Das Geschäft «Gisler Regioladä» an der Seestrasse in Unterägeri ist zum Verkauf ausgeschrieben. Der Ladenbesitzer Freddy Gisler erklärt, weshalb ein Verkauf für ihn jedoch erst die letzte Option wäre.

Freddy Gisler hatte 2019 in Unterägeri einen Unverpackt-Laden eröffnet. Nun sucht er eine interessierte Käuferschaft oder eine Partnerschaft. Bild: Maria Schmid (17. 12. 2019

«Willst du dich selbstständig machen? Träumst du schon lange davon, ein eigenes Geschäft zu haben? Dann ist das genau deine Chance.» Diese Sätze liest man in einem Inserat in unserer Zeitung vom Samstag. Geschrieben wurden sie vom Chef des «Gisler Regioladä», Freddy Gisler.

Den Regio-Produkte- und Unverpackt-Laden an der Seestrasse 7 in Unterägeri gibt es seit 2019 und er bietet seiner Kundschaft 2000 Produkte von über 80 Lieferanten an. Gisler erzählt: «Wir möchten unseren Kunden noch mehr bieten und zum Beispiel ein Café im Laden integrieren.» Das Kundenbedürfnis sei da. «So könnte man die regionalen Produkte nicht nur nach Hause nehmen, sondern auch gemütlich vor Ort konsumieren», sagt Gisler.

Ausserplanmässige Investitionen

Allein ginge es momentan nicht mehr weiter, weil er keine finanziellen Reserven mehr habe. «Die letzten drei Jahre sind nicht spurlos an uns vorübergegangen», so Gisler. Der Krieg in der Ukraine und die ausgelöste Inflation hätten einen Einfluss auf das jetzige Kaufverhalten. Und obwohl Bio- und regionale Produkte an Beliebtheit zunehmen würden, gebe es viele Leute, die ihre Prioritäten beim Einkauf anders setzen und sich die hochwertigen Produkte nicht leisten wollen. Das würden auch die grossen Ketten merken. Zuletzt musste das Müller Reformhaus seine Läden schliessen. «Schlussendlich merken es alle im Detailhandel, auch die grossen Läden hatten Einbussen», so Gisler.

Quelle: Tele 1

«Ich musste ausserdem einige ausserplanmässige Investitionen in Geräte tätigen, die ausgestiegen sind.» Das habe zu seiner jetzigen Situation geführt. Er habe zwar noch viele neue Ideen, auch ein Webshop mit Versand der lokalen Produkte in die ganze Schweiz wird in den nächsten Wochen aufgeschaltet. So wolle man den heutigen Kundenbedürfnissen gerecht werden. «Doch es fehlen momentan die finanziellen Mittel für die Innovationen und den Geschäftsausbau. Und somit auch eine Umsatzsteigerung. Wir haben letztes Jahr nur wenig an Umsatz einbüssen müssen, trotzdem reiche es momentan nicht mehr.»

Stammkundschaft will Angebot weiterhin

Mit der Integration von neuen Konzepten möchte er noch mehr wachsen, ein Verkauf stehe für ihn nur als letzte Option zur Wahl. «Aber mit dem Verkaufsinserat will ich den Stein ins Rollen bringen.» Er sei zuallererst an einer Geschäftspartnerschaft interessiert. Vielleicht fühle sich die richtige Person von seinem Inserat und dem Konzept angesprochen. Und man komme in ein «gemachtes Nest». Gisler erzählt: «Die Stammkundschaft ist da und wächst auch stetig. Und sie möchten das Angebot nicht verlieren. Die Infrastruktur ist auch da, man fängt also nicht bei null an.»

Auch klappe die Zusammenarbeit mit den regionalen Bauern und den Produzenten sehr gut. «Sie verstehen auch meine momentane Situation und sind sehr kulant.» Schlussendlich seien auch die Produzenten froh, dass es solche Ladenkonzepte gebe und nicht jeder einen eigenen Hofladen führen muss.

Egal wie sich seine Situation nun entwickeln werde, Gisler will noch nicht aufgeben. «Es wäre wunderbar, wenn es eine Lösung gäbe für die vielen Kunden, für die Nachhaltigkeit, fürs Dorfleben, für die Lieferanten und den Werkplatz Unterägeri.»