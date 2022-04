Unterägeri Das Repair Cafe Ägeri geht in eine neue Runde Am 9. April wird im Schulhaus Schönenbüel wieder repariert, geflickt und gefachsimpelt.

Flicken statt wegwerfen – im Repair Café wird man dabei unterstützt. Bild: PD

Nun kann wieder uneingeschränkt repariert, gefachsimpelt, geschwatzt und konsumiert werden. Im Repair Café werden kostenlos Spielsachen, mechanische, elektrische und elektronische Geräte, Textilien, Kleinmöbel, Metallsachen, Uhren und Alltagsgegenstände repariert. Das Event findet am Samstag, 9. April, von 10 bis 15 Uhr im Schulhaus Schönenbüel an der Wilbrunnenstrasse 24 in Unterägeri statt. Das teilen die Standortverantwortlicher des Repair Cafés Ägeri in einer Mitteilung mit.

Um die Wartezeit zu verkürzen, gibt es Kaffee, Kuchen und Getränke. So wird gemeinsam ein sinnvoller Beitrag geleistet, um die Mitwelt zu schonen und die Kultur der Reparatur aufrechtzuerhalten. Zudem können Geld und Ressourcen gespart werden und es wird etwas gegen die Wegwerfmentalität unternommen. (cro)