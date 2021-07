Unterägeri Eine neue Skulptur weist Besuchern des Ägeritals den Weg Das Werk des international bekannten Künstlers Kurt Laurenz Metzler ist kürzlich enthüllt worden.

Gemeinderat Josef Iten-Nussbaumer, Gemeindepräsident Josef Ribary, Lorenzo Metzler (Sohn und Verwalter des Künstlers), Kunstliebhaberin Sandra Studer, Gemeinderat Roland Müller, Gemeindeschreiber Peter Lüönd und Gemeinderat Fridolin Bossard (von links) freuen sich. Bild: PD

(bier) Seit kurzem heisst «Der Zeiger» Besucherinnen und Besuchern des Ägeritals willkommen. Laut der Gemeinde Unterägeri sind damit über 35 Kunstwerke im öffentlichen Raum zu sehen.

Diese seien notwendig: «Sie bringen neben all den notwendigen Investitionen in die Infrastruktur und die Weiterentwicklung des Dorfes vor allem Farbe und damit auch mehr Lebensqualität und Lebensfreude in die Umgebung und ins Quartier.» Die neuste Skulptur hat der St. Galler Künstler Kurt Laurenz Metzler geschaffen.