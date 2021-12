Unterägeri «Es ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert»: Vandalen brettern mit Auto über Langlaufloipe In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist jemand mit dem Auto auf der Langlauf-Loipe in Unterägeri gefahren und beschädigte diese stark. Der Loipenchef ist enttäuscht und erstattet Anzeige gegen unbekannt.

In der Facebookgruppe «Du bisch vo Unterägeri wenn...» wurde am Montagmorgen ein Beitrag mit Zeugenaufruf geteilt. Salvatore Lucini, Loipenchef der Langlaufloipe Unterägeri, postete zwei Bilder mit folgenden Worten: «In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde die Loipe Unterägeri in einem Akt des Vandalismus stark beschädigt. Irgendjemand ist mit dem Auto über die Übungsloipe sowie über die Furrenloipe gefahren. Dies wird nun zur Anzeige gebracht. Falls jemand einen Hinweis hat, bitte bei mir melden. Darf einfach nicht sein.»

In der Kommentarspalte macht sich Unverständnis breit. «Unglaublich dämlich», kommentiert eine Userin. Jemand anderes schreibt: «Das ist mega schade, die Loipen waren perfekt präpariert. Grosses Kompliment!»

So sehen die beschädigten Loipen aus. Bild: PD

Die Langlaufloipen in Unterägeri werden in Fronarbeit vom Skiklub Unterägeri bereitgestellt und unterhalten. Die drei Loipen umfassen total 18,5 Kilometer. Dass man jetzt die Loipen wieder reparieren müsse, sei einfach nur ärgerlich, sagt Lucini. Der Loipenchef zeigt sich auf Anfrage unserer Zeitung enttäuscht:

«Es kann ein dummer Lausbubenstreich sein, jedoch ist es nicht das erste Mal, dass so etwas passiert.»

Er ergänzt: «Wir arbeiten relativ intensiv, dass wir auf unserer Höhe die Loipen überhaupt präparieren können.» Bereits vorletzte Saison ist jemand mit dem Auto über die Loipe gefahren. Doch damals habe man den Autofahrer dank Hinweisen aus der Bevölkerung ausfindig machen können.

Aktuell gebe es noch keinen Verdacht und keine Hinweise, wer für den Schaden vom vergangenen Wochenende zuständig ist. Der Skiclub Unterägeri erstatte noch heute Anzeige gegen unbekannt, sagt Lucini. Entsprechend froh ist er über sämtliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wenn jemand etwas beobachtet habe, sei der Skiclub Unterägeri um jeden Hinweis dankbar. Hinweise könne man unter info@loipe-unteraegeri.ch melden.