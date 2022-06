Unterägeri Experten bestätigen: Covid-19 wird uns weiterhin beschäftigen Eine Tagung des Schweizerischen Seniorenrats (SSR) befasste sich im Seminarhotel mit den Fragen rund um die Pandemie.

Der gut vierstündige Anlass mit zwei Referenten und einem anschliessenden Podiumsgespräch machte es deutlich: Eine Pandemie ist immer eine grosse Herausforderung und wird es auch in Zukunft sein. Als ersten Redner begrüsste Bea Heim, Co-Präsidentin SSR, am Donnerstagnachmittag Daniel Koch, ehemaliger Leiter für übertragbare Krankheiten im BAG. «Es ist eine Kunst, so viel einzuschränken wie nötig», sagte er zu den Massnahmen, die bei der ersten Welle von Covid-19 vom Bundesrat verhängt wurden.

Regierungsrat Martin Pfister und der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri gaben in einem Podiumsgespräch Antworten auf Fragen zur Covid-19. Im Bild sind beide in der Gesundheitsdirektion Zug zu sehen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 10. November 2021)

Die Ereignisse seit dem Beginn vor mehr als zwei Jahren zeigten, dass eine Pandemie die Gesellschaft schnell einmal spalten kann. Da werden Menschengruppen wie die Pensionierten diskriminiert, Protestbewegungen entstehen und Fake News in die Welt gesetzt. Für Koch gibt es aber auch Positives zu berichten, wie zum Beispiel der grosse und letztlich erfolgreiche Einsatz der Spitäler.

Viren sind unberechenbar

Rudolf Hauri, Kantonsarzt und Amtsleiter Amt für Gesundheit Kanton Zug, zeigte in einem Rückblick auf, welche Pandemien die Schweizer Bevölkerung seit dem Ende des 19. Jahrhunderts heimsuchten. Zum Beispiel die russische und spanische Grippe oder die Vogel- und Schweinegrippe. Trotz der Erkenntnisse, die man aus diesen Krankheiten gewinnen konnte, sei die Ungewissheit gross, sagte der Referent. «Das Virus bleibt unberechenbar und ist immer für eine Überraschung gut», so Hauri.

Daher müssten die fachliche und politische Ebene aufeinander abgestimmt werden. Die Zusammenarbeit und die Kommunikation der beschlossenen Massnahmen sei zentral. Im medialen Umfeld von heute, wo neben den klassischen Medien auch Social Media eine wichtige Rolle spielten, müssten die Menschen wissen, was zu tun oder zu lassen sei, um so die Verantwortung für sich selbst, die Familie und die Gemeinschaft wahrnehmen zu können.

Booster-Impfung bleibt ein Thema

Beim anschliessenden Podium, moderiert von Stéphane Andereggen, nahmen nebst den Referenten auch Gesundheitsdirektor Martin Pfister, Martin Kolb von der Pro Senectute Zug, Daniela Lützelschwab vom Schweizerischen Arbeitgeberverband, Beatrix Horni von Gerontologie CH sowie Lukas Bäumle vom SSR teil.

Den Podiumsteilnehmern konnte das Publikum Fragen stellen. So scheinen die Ausgrenzung von sogenannt vulnerablen Personen, die Isolation von Menschen in Alters- und Pflegeheimen oder die psychischen Folgen für alle Altersgruppen bis hin zum Suizid die breite Bevölkerung zu beunruhigen. «Die Entscheidungsträger stehen immer wieder vor einer Güterabwägung», sagte dazu Martin Pfister.

Daniel Koch und Rudolf Hauri blicken insofern zuversichtlich in die Zukunft, als für beide das Virus seinen anfänglichen Schrecken verloren hat. Sie sind überzeugt, dass selbst bei einem weiteren Anstieg der Fallzahlen sich ein milder Verlauf zeigen wird, ähnlich wie bei einer Grippe. Das Thema wird uns jedoch weiterhin beschäftigen. Das zeigt sich jetzt schon in der Debatte um eine weitere Booster-Impfung im kommenden Herbst.