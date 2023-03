Unterägeri Falschmeldung über entführtes Kind führt zu Grosseinsatz der Zuger Polizei Die Meldung über ein entführtes Kind hat am Freitagnachmittag zu einem Grosseinsatz der Zuger Polizei geführt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Meldung um eine Fehlinformation gehandelt hat.

Am Freitag, 13.30 Uhr, ist bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei die Meldung eingegangen, dass ein unbekannter Mann in Unterägeri ein Mädchen in einen Lieferwagen gezerrt haben soll. Diese Meldung wurde von zwei 7-jährigen Mädchen gemacht, wie die Zuger Strafverfolgungsbehörden mitteilen.

Aufgrund dieser Aussagen seien sofort umfassende Ermittlungen sowie eine Grossfahndung eingeleitet worden. In diesem Zusammenhang seien unter anderem an verschiedenen Örtlichkeiten im Kanton Zug Fahrzeugkontrollen durchgeführt worden.

In der Zwischenzeit hat sich die Meldung als Fehlinformation herausgestellt. Die genauen Hintergründe würden nun abgeklärt. Die Erkenntnisse geben gemäss Polizeiangaben keinen Anlass zur Besorgnis. (zim)