Unterägeri Fridolin Bossard soll auf Josef Ribary folgen Auf den frei werdenden Gemeinderatssitz soll Manuela Inglin eine starke Frau nachrücken. Über den Vorschlag des Parteivorstandes entscheidet die Parteibasis Ende Oktober.

An der Nominationsversammlung vom 26. Oktober kürt die FDP Unterägeri laut Medienmitteilung die Kandidaten für die Ersatzwahlen, die durch den vorzeitigen Rücktritt von Gemeindepräsident Josef Ribary per Ende 2021 nötig werden. Wie bereits angekündigt, bekräftigt der Parteivorstand seine Absicht, für Kontinuität in der Gemeindeexekutive zu sorgen und das in den Wahlen 2018 durch die Stimmberechtigten erteilte Mandat auch nach dem Rücktritt von Josef Ribary fortzusetzen. Als wählerstärkste Partei will die FDP Unterägeri weiterhin zwei Sitze im Gemeinderat sowie das Gemeindepräsidium besetzen.

Manuela Inglin. Bild: PD

Fridolin Bossard. Bild: PD

Der Vorstand schlägt der Parteibasis vor, mit dem bisherigen Gemeinderat Fridolin Bossard, seit 2016 Vorsteher der Abteilung «Sicherheit und Dienste», in die Ersatzwahl fürs Gemeindepräsidium zu steigen und mit Manuela Inglin, seit 2011 Mitglied der Rechnungsprüfungskommission, eine Frau für den zweiten FDP-Sitz im Gemeinderat zu nominieren.

Erfahrenes Kandidaten-Duo

Fridolin Bossard (38), Dr. rer. publ. HSG und Betriebsleiter der Privatschule Dr. Bossard, und Manuela Inglin (51), Versicherungsfachfrau und Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, blicken neben ihren beruflichen Tätigkeiten auch auf zahlreiche Jahre im Dienst der Gemeinde Unterägeri zurück. Während Fridolin Bossard bereits seit fünf Jahren dem Gemeinderat angehört, präsidiert er seit 2017 Ägeri-Sattel Tourismus und ist ebenfalls seit 2017 Vizepräsident des Verwaltungsrates der Ägerisee Schifffahrt AG. Manuela Inglin, gehört seit 10 Jahren der gemeindlichen Rechnungsprüfungskommission an und übt seit 2017 dieselbe Funktion bei der katholischen Kirchgemeinde Unterägeri aus. (haz)