Unterägeri Fridolin Bossard wird neuer Gemeindepräsident Der FDP-Mann wurde in stiller Wahl in sein Amt gewählt.

Fridolin Bossard Bild: PD

Der 38-jährige Gemeinderat Fridolin Bossard (FDP) wurde in stiller Wahl für den Rest der Legislaturperiode 2019 bis 2022 als neuer Gemeindepräsident gewählt. Das teilt die Gemeinde in einer Medienmitteilung mit. Er tritt die Amtsnachfolge von Josef Ribary an, der nach 27 Jahren in der Politik von seinen Ämtern als Gemeinderat und Gemeindepräsident per Ende Jahr zurücktritt.

Für den frei werdenden Sitz der restlichen Amtsperiode 2019 bis 2022 wählt die Bevölkerung von Unterägeri am Sonntag, 9. Januar 2022 eine neue Gemeinderätin oder einen neuen Gemeinderat. Für die Ersatzwahl sind drei Kandidierende in folgender Reihenfolge zugelassen: Manuela Inglin-Henggeler (FDP), Versicherungsfachfrau und Finanzplanerin; Andreas Koltszynski (Die Mitte), Turn- und Sportlehrer ll, Wissenschaftlicher Mitarbeiter; Thomas Werner (SVP), Polizist. (vv)