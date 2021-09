Unterägeri Josef Ribary tritt nach 27 Jahren als Gemeinderat Ende 2021 zurück Der 70-jährige FDP-Politiker ist seit 23 Jahren Präsident der stark gewachsenen Gemeinde.

Josef Ribary anlässlich der Eröffnung der Gewerbeausstellung in Unterägeri. Bild: Patrick Hürlimann, (Unterägeri, 25. April 2019)

Josef Ribary blickt dem Ende seiner Zeit im Gemeinderat von Unterägeri entgegen. Wie die Gemeinde am Donnerstagabend mitteilt, wird der 70-Jährige per Ende 2021 zurücktreten.

Der FDP-Politiker fühle sich weder amtsmüde noch plagten ihn gesundheitliche Probleme. «Es stehen aber noch einige private Projekte an, die er in Angriff nehmen will. Im kommenden Jahr stehen ausserdem Gesamterneuerungswahlen an und im Gemeinderat Unterägeri wird es Veränderungen geben, sodass mit seiner vorgezogenen Demission eine bessere Kontinuität gesichert werden kann», steht in der Mitteilung.

Auf die vergangenen 27 Jahre blicke er «mit einem lachenden und einem weinenden Auge» zurück. Er sei stolz zu sehen, wie sich Unterägeri heute präsentiert. «Es war für mich eine äusserst interessante, lehrreiche und herausfordernde, aber auch anspruchsvolle Zeit, die ich keineswegs missen möchte und mir sehr viel Freude und Erfahrung gebracht hat.» (bier)