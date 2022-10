Unterägeri Junges Multitalent rezitiert Klavierwerke aus fünf Jahrhunderten Mit Kit Armstrong ist ein international bekannter Musiker zu Gast bei «Aegeri Concerts». Es wird eine Reise durch die Zentennien – und der Interpret moderiert sie gleich selbst.

Kit Armstrong. Bild: Jean-François Mousseau

Teil drei der fünfteiligen, von der Baarer Agentur Keresztes Artists organisierten Kulturreihe «Aegeri Concerts» wartet einmal mehr mit internationaler Prominenz auf: Zu Gast ist diesmal Kit Armstrong. Der erst 30-jährige Pianist, Organist und Komponist aus Los Angeles präsentiert ein höchst abwechslungsreiches Klavierrezital mit Werken aus fünf Jahrhunderten. Kit Armstrong war einst das, was man heute salopp und gemeinhin als «Wunderkind» bezeichnen würde – sein späterer Lehrer Alfred Brendel machte dann auch tatsächlich Gebrauch von diesem Ausdruck für seinen Zögling.

Kit Armstrongs Virtuosität an der Tastatur hatte sich bereits im Alter von fünf Jahren abgezeichnet, mit acht gab er sein erstes öffentliches Konzert. Gerade mal zwei Jahre später war das Kind Gast bei US-Talkmaster David Letterman. Kit Armstrong lehnte es bewusst ab, sich marketingtechnisch «verheizen» zu lassen, wandte sich ernsthaft seinem Studium zu und zog es zunächst vor, an ausgewählten Orten im kleineren Rahmen zu konzertieren. Erst ab 2013 war Armstrong auf den grossen Bühnen der Welt präsent und trat mit renommierten Orchesterformationen auf.

Kit Armstrong ist bekannt für seine breite stilistische Versiertheit: Das Repertoire reicht vom Frühbarock bis ins Heute. Diese Vielfältigkeit schlägt sich auch in der Kompositionsweise des jungen Amerikaners nieder – seine selbst geschriebenen Werke werden vom traditionsreichen Leipziger Verlag Edition Peters herausgegeben. Armstrongs CD-Einspielungen von Bach, Mozart, Beethoven, Liszt u.a. wurden und werden international beachtet, genau wie seine konzertanten Auftritte an den grossen Häusern rund um den Erdball.

Der Interpret moderiert gleich selbst

An seinem Klavierrezital in der Ägerihalle am 27. Oktober spielt Kit Armstrong Werke von Thomas Preston, William Byrd, John Bull, Jacques C. de Chambonnières, François Couperin, Johann S. Bach, Joseph Haydn, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Claude Debussy, Giörgy Ligeti und Tōru Takemitsu. Eine Besonderheit an dieser Klavierreise durch die Jahrhunderte: Der in mehreren Sprachen sattelfeste Kit Armstrong wird die einzelnen Rezitale selbst moderieren – auf Deutsch. Im Anschluss an das Konzert ist der Pianist für Gespräche zugegen.